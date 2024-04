Alla Cosmelux di Carate si lavora il 25 Aprile e il Primo Maggio. Il sindacato: "Scelta grave"

Ferma presa di posizione delle rappresentanze sindacali dopo la decisione dei vertici della Cosmelux di Carate Brianza di non sospendere l'attività lavorativa nei giorni del 25 Aprile e del Primo Maggio.

Niente festività alla Cosmelux di Carate Brianza

In una nota diramata nella mattinata di oggi, mercoledì 17 aprile le Federazioni FIM (Federazione italiana metalmeccanici) e FELSA (Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi ed Atipici) aderenti alla Cisl hanno espresso il loro disappunto dopo la scelta della azienda con sede in via Rivera e che produce rivestimenti esterni dei prodotti del packaging per la cosmetica, di far lavorare i propri dipendenti nel giorno della festa nazionale della Liberazione e nel giorno della festa dedicata ai lavoratori.

Felsa e Fim Cisl: "Atteggiamento lesivo dei diritti dei lavoratori"

"Alla Cosmelux di Carate Brianza - scrivono Davide Lagravinese (Felsa Cisl Lombardia) e Pier Angelo Arnoldi (Fim Cisl Monza e Brianza, Lecco) - le festività civili e religiose non esistono! Per l'ennesima volta, nonostante il tentativo di confronto, la direzione aziendale della ditta Cosmelux farà lavorare i suoi 250 dipendenti, tra diretti e somministrati, nelle festività del 25 Aprile e del Primo Maggio".

Le festività, secondo quanto riferisce la stessa nota sindacale, verranno "spostate ad altra data, motivando il tutto con aspetti produttivi".

"Resta fermo però - continuano i sindacalisti - che questo atteggiamento è grave e lesivo dei diritti fondamentali dei lavoratori e delle lavoratrici che, nelle giornate di festa, hanno il diritto di stare con le loro famiglie e di fare festa insieme. La Fim Monza Brianza Lecco e la Felsa Cisl sono con loro per la difesa dei loro diritti. Il 25 Aprile e il Primo Maggio - conclude la nota - si sta a casa!".