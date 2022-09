Alla famiglia Caimi il Premio Beato Talamoni. La massima benemerenza provinciale sarà assegnata al fondatore dell'azienda Caimi Brevetti durante la cerimonia del 3 ottobre

Alla famiglia Caimi il Premio Beato Talamoni

Il Premio Beato Talamoni dà lustro a Nova Milanese. La massima benemerenza provinciale quest’anno sarà attribuito alla famiglia Caimi nella persona del fondatore dell’azienda Caimi Brevetti di via Brodolini a Nova Milanese. E’ stata infatti accolta la candidatura presentata all’inizio di settembre dal sindaco Fabrizio Pagani, dal parroco don Luigi Caimi e numerosi cittadini novesi.

Renato Caimi, l'ideatore della "schiscetta"

Un riconoscimento da parte del territorio che va ad aggiungersi ad una lunghissima serie di titoli e benemerenze ottenuti dal 1949, anno di fondazione, ad oggi. Renato Caimi, fondatore della società e attuale presidente del Cda (classe 1926), e la sua azienda rappresentano un’istituzione per Nova Milanese. Conosciuto come ideatore della “schiscetta”, è presente con i suoi prodotti nei musei di design internazionali, ha ricevuto decine di riconoscimenti e premi in tutto il mondo, tra i quali tre Compassi d’Oro (due dei quali proprio nel 2022), tre German Design Awards e il DesignEuropa Awards, assegnato dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, a conferma

della sua vocazione alla ricerca e alla tutela dell’invenzione, il vero capitale di Caimi.

"Un onore per Nova"

“E’ un vero onore per Nova Milanese - commenta il sindaco Fabrizio Pagani - vedere riconosciuto l’impegno di un’azienda come Caimi Brevetti, che segna un pezzo di storia della nostra città. Nata e cresciuta nel pieno spirito imprenditoriale brianzolo, ha sempre avuto una particolare attenzione al contesto in cui si è sviluppata. Attenzione tradotta in collaborazioni con diverse realtà novesi, a livello

istituzionale e associativo, sostenendo progetti e iniziative volte a migliorare la propria città”. A nome della città, il sindaco sarà presente alla cerimonia di consegna del premio Beato Talamoni che si terrà lunedì 3 ottobre a Monza, presso la sede della Provincia di Monza e Brianza.

Azienda con più di settant'anni di storia

Fondata nel 1949, Caimi è una delle principali realtà produttive europee design oriented, nel settore dell’arredamento e dei complementi d’arredo per l’ufficio, la casa e il contract. Presente nei principali mercati internazionali con una propria distribuzione, con Snowsound ha diretto le proprie ricerche scientifiche e tecnologiche al settore del benessere acustico, inventando soluzioni e prodotti fonoassorbenti.

Collabora con i più importanti designer e architetti italiani e internazionali, ma anche con giovani designer emergenti, e, per quanto riguarda la ricerca applicata, con alcune delle migliori università e centri di ricerca del nostro paese.