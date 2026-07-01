Alla Festa di San Rocco torna il contest musicale

Appuntamento a inizio settembre con le selezioni e le finali, è alla quinta edizione.

Torna anche quest’anno a Desio, all’interno della 93esima edizione della Festa di San Rocco, il contest musicale SR music giunto alla sua quinta edizione. Il tradizionale appuntamento estivo con la Festa di San Rocco si terrà in via Giuseppe di Vittorio 18 dal 4 al 7 settembre, all’interno della parrocchia di San Giovanni Battista.

Contest musicale alla Festa di San Rocco: selezioni e finali

Il contest si terrà sabato 5 settembre e sarà suddiviso in due fasi: il sabato pomeriggio a partire dalle 14.30 ci saranno le selezioni mentre, sempre lo stesso giorno, ma a partire dalle 21, ci saranno le finali. Ogni solista o band che parteciperà durante le prove porterà tre brani che saranno valutati da una giuria tecnica composta da esponenti del settore musicale. I primi sei classificati si esibiranno nelle finali, alle 21 dove, a differenza del pomeriggio, la valutazione degli artisti sarà data dal giudizio della giuria insieme a una votazione che arriverà dal pubblico presente all’evento. Il contest è organizzato dal Comitato Festa di San Rocco.

Un voucher di 200 euro per il vincitore

Il vincitore riceverà un voucher del valore di 200 euro spendibile su un importante sito nazionale musicale. È previsto anche un premio specifico dalla “critica”. Chi intende partecipare, comunque, dovrà compilare un modulo di iscrizione e sottoscrivere il regolamento, che dovrà essere firmato per accettazione. Comunque tutte le info e qualsiasi richiesta di chiarimento potrà essere inoltrata al all’indirizzo mail srmusic.sgb@gmail.com.