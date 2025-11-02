Alla guida senza patente (mai conseguita) e assicurazione: maxi multa da 6mila euro

Alla guida di un’auto, di sua proprietà, senza aver mai conseguito la patente.

Un 27enne nei guai a Vimercate

Guai seri per un 27enne, di origini egiziane, residente a Milano, fermato e pesantemente sanzionato nei giorni scorsi, a Vimercate, dalla Polizia locale.

Fermato grazie alle telecamere con controllo targhe

E’ accaduto lungo via Ravasi, non lontano del centro scolastico Omnicomprensivo. Qui una pattuglia era impegnata in una normale attività di controllo dei veicoli in transito. Quando l’auto, un’Audi condotta dall’uomo, è transitata proprio nei pressi del posto di controllo, sotto una delle telecamere della videosorveglianza comunale, dotata anche del sistema di lettura e controllo targhe, nel comando di piazza Marconi è suonato l’allarme.

Alla guida senza patente e senza assicurazione

Il mezzo risultava infatti sprovvisto di copertura assicurativa. Dal comando è quindi partita la segnalazione alla pattuglia che ha provveduto a fermare l’auto. Al controllo dei documenti è emerso non solo che l’auto era sprovvista, da sempre, di copertura assicurativa (mai nessuna polizza era stata sottoscritta), ma anche che il suo conducente e proprietario era al volante senza aver mai conseguito la patente di guida.

Due maxi sanzioni per un totale di 6mila euro

Il veicolo è stato quindi posto sotto sequestro mentre a carico dell’uomo sono state elevate due pesantissime sanzioni: una da 900 euro per l’assenza della copertura assicurativa e una da ben 5.100 euro per la guida senza patente.