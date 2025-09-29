Alla maratona di New York, portando con sé la mamma che non c’è più

Di corsa per 42 chilometri e rotti ,nella maratona più importante e conosciuta al mondo, tenendo accanto a sé anche mamma Rosina, coronando così il suo sogno.

Il gesto d’amore di un runner di Vimercate

Questo il gesto d’amore che il prossimo novembre compirà Ivan Russo, runner di Vimercate, alla guida del gruppo “Time4run”, che da anni gira l’Italia e il mondo con i suoi amici podisti partecipando alle principali gare sulle varie distanze.

La promessa fatta alla mamma

Ivan di gare ne ha già corse diverse e in alcuni casi, come ad esempio alla suggestiva maratona di Roma, aveva portato con sé anche l’adorata mamma. Un’occasione per trascorrere qualche giorno insieme e visitare la città più bella del mondo.

E avrebbe voluto replicare dando alla mamma l’occasione di volare, per la prima volta nella vita, dall’altra parte dell’oceano, seguendolo alla maratona di New York. Un sogno rimasto però nel cassetto, perché Rosina nel frattempo si è ammalata e se ne è andata nel febbraio scorso, dopo una lotta con la mattia durata anni.

La raccolta fondi per Airc

Ivan però non si è rassegnato e ha deciso comunque di partecipare all’edizione del prossimo novembre, tenendo con sé idealmente la mamma e, soprattutto, accompagnando il viaggio con una raccolta fondi per sostenere la battaglia di Airc contro il cancro.

«”Quando toccherà a me non prendetemi fiori, aiutate le persone meno fortunate….” – racconta Ivan – Questa storia racconta di una donna guerriera che ha perso la sua battaglia il 1 febbraio 2025, il suo nome era Rosina, la mia super mamma. Abbiamo passato 5 anni tra le mura degli ospedali perché le cure sperimentali le hanno dato più tempo per lottare e mai una volta ha esitato nel farlo. Dopo aver partecipato con me alla trasferta per la maratona di Roma, le avevo proposto di accompagnarmi alla New York Marathon, ma ogni edizione andava rimandata per una visita andata male o per una tac dal risultato sconfortante… Ora finalmente la porterò con me, il 2 novembre: 42km 195metri insieme, fino al traguardo gridando “Guarda mamma, vadosenzamani!!!”».

“Ho voluto dare un senso a questo viaggio”

“Si tratta della mia quarta maratona major dopo Londra, Berlino e Chicago – racconta ancora Ivan – Mancherebbero poi Tokio e Boston. Avrei voluto avere ancora una volta mia mamma al mio fianco fisicamente, ma sono certo che sarà in ogni caso con me. Per onorare la sua memoria e la sua battaglia contro la malattia ho voluto dare un senso a questo viaggio e ho pensato naturalmente ad Airc”.

Tutto quanto raccolto andrà direttamente alla ricerca contro il cancro

Battaglia che “Airc»” ha deciso di sostenere sin da subito, convintamente, promuovendo Ivan a proprio portabandiera tra le strade di New York e mettendo a disposizione il proprio portale di raccolta fondi: retedeldono.it

Per contribuire alla causa basta collegarsi al sito e cercare l’iniziativa “vadosenzamani”.