Alla Pbm Bovisio la Stella d'oro al Merito Sportivo. L'onorificenza è stata conferita dal Coni alla società sportiva fondata 55 ani fa

Stella d'oro al Merito Sportivo

Oltre mezzo secolo di successi sportivi, un impegno costante per far crescere giovani atleti, trasmettendo gli autentici valori dello sport. La società Pbm è un’istituzione a Bovisio Masciago e nel settore dell’atletica leggera, ora la sua gloriosa storia si fregia di un prestigioso titolo: la Stella d’oro al Merito Sportivo.

Onorificenza dal Coni

L’ambito riconoscimento per l’anno sportivo 2022 è stato conferito dal Coni con una lettera firmata dal presidente Giovanni Malagò e arrivata nei giorni scorsi all’associazione che si allena al centro sportivo di via Europa. Un riconoscimento che premia «le benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività».

Riconoscimento per i risultati raggiunti

«L’onorificenza vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della società ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del Coni per il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello sport italiano» ha scritto nella lettera in presidente Malagò che ha augurato alla società sportiva bovisiana di conseguire in futuro ulteriori traguardi e soddisfazioni.

La cerimonia di premiazione

La Pbm, fondata nel 1969 e guidata dal presidente Ottavio Alvisi, riceverà l’onorificenza nel corso di una cerimonia organizzata dal comitato territoriale del Coni la cui data verrà comunicata più avanti.