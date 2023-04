Alla Rsa Cenacolo di Lentate nasce "Caregiver Cafè"

Alla Rsa Cenacolo di Lentate sul Seveso nasce Caregiver Cafè, uno spazio per prendersi cura di chi si prende cura.

L'esercito dei caregiver

Sono un esercito invisibile. Per ogni anziano, malato o disabile ce n’è almeno uno. Sono i caregiver: famigliari, parenti e amici che aspettano pazientemente nelle sale d’attesa, che rinunciano a giorni di ferie, a viaggi e tempo libero per prendersi cura di chi ha più bisogno. A loro viene chiesto di essere forti eppure, stando ai sondaggi, sono proprio loro quelli che soffrono di più e che sempre più spesso chiedono supporto per capire come occuparsi del proprio caro e al tempo stesso mantenere un buon equilibrio nella propria vita.

Al via Caregiver Cafè, gli incontri dedicati ai caregiver

Orpea Italia, da sempre impegnata, nelle sue Rsa e nelle sue cliniche, nell’assistenza alle persone fragili e alle loro famiglie, ha ideato “Caregiver Cafè”: una serie di incontri a cadenza mensile, ospitati dalla Residenza Villa Cenacolo di Lentate sul Seveso, in piazza San Vito 33, e pensati proprio per “prendersi cura di chi si prende cura”. Appuntamenti gratuiti e aperti a tutti durante i quali gli esperti di Orpea saranno a disposizione dei partecipanti per supportare, consigliare e stare accanto a coloro che, per lavoro o necessità, si occupano quotidianamente delle persone fragili. Un luogo di incontro dove, mediante l’intervento di psicologi, i famigliari vengono sensibilizzati, formati e informati su temi inerenti la malattia, permettendogli di trovare uno spazio di condivisione e scambio.

Giovedì il primo appuntamento

Il primo incontro è in programma domani, giovedì 13 aprile 2023 alle 17. Insieme al dottor Alessandro Chinello, neuropsicologo, e alla dottoressa Giulia Tagliabue, psicologa, si parlerà di invecchiamento fisiologico e patologico, delle forme di demenza più diffuse, delle patologie psichiatriche e delle differenti manifestazioni comportamentali. Sarà inoltre approfondito il tema della relazione con l’anziano attraverso interventi sulla flessibilità comunicativa: spesso infatti la malattia limita la capacità di espressione e comprensione ed è necessario che il famigliare si adatti alle esigenze dell’individuo. Ampio spazio verrà poi dato al tema delle emozioni dei caregiver al fine di aiutarli a gestire la frustrazione, l’ansia, il rapporto con la sofferenza ed il senso di colpa. Al termine dell’incontro sarà proposto un piccolo buffet. Per info e prenotazioni: 0362 560213 - direzione.villacenacolo@orpea. it.