Da Ninive a Babilonia: alla scoperta dell'antica Mesopotamia nei musei italiani.

L'antica Mesopotamia

Domani, giovedì 19 gennaio, alle 20.30 nell’aula didattica in Ca’ dei Bossi, si terrà la terza conferenza del nuovo ciclo 2022/2023 organizzato dal Museo Civico Carlo Verri di Biassono. L’incontro, tenuto da Luca Peyronel (professore dell’Università degli Studi di Milano), avrà

come tema centrale l’importanza del materiale mesopotamico presente nei musei italiani. Molti sanno che i reperti provenienti da città antiche come Ninive, Ur, Uruk e Babilonia sono oggi custoditi al Louvre, al British Museum o ai musei di Berlino. Eppure in Italia sono

presenti più di cinquanta musei che accolgono manufatti mesopotamici, tra questi anche il Museo Civico Carlo Verri di Biassono.

Il progetto

Recentemente alcune università hanno avviato un progetto mirato allo studio e alla valorizzazione di queste collezioni poco conosciute attraverso il coinvolgimento del pubblico e l’incentivo a scoprire di più sull’antico Oriente. In questa conferenza, disponibile anche in diretta Youtube sul canale Museo Civico Carlo Verri, Peyronel, responsabile del progetto, ricostruirà la storia della civiltà mesopotamica

partendo dai reperti custoditi nei musei italiani. Per maggiori informazioni visitare il sito www.museo biassono.it, mandare una e-mail

all’indirizzo info@museobiassono.it o chiamare il 039-220 1077.