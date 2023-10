Alla stazione di Meda dopo 400 giorni entra in funzione l'ascensore, completata la riqualificazione.

Conclusi i lavori alla stazione di Meda

Si sono conclusi i lavori di rifacimento degli spazi interni e esterni della stazione di Meda sulla linea Milano-Asso di FerrovieNord, realizzati in base alle nuove linee guida approvate da Regione Lombardia nei mesi scorsi. L’intervento, iniziato a febbraio dalla sala d'attesa - completamente rinnovata nelle pareti, pavimentazione, controsoffitto, illuminazione e serramenti - si è ora completato con la riqualificazione della facciata e la sostituzione degli arredi esterni (panchine, cestini e bacheche) e della segnaletica presente, oltre a tutti i serramenti.

L'ascensore è entrato in funzione giovedì, dopo oltre un anno

Per migliorare l’accessibilità alla stazione e i servizi offerti ai viaggiatori, nell’ambito del Contratto di Programma con Regione Lombardia, FerrovieNord ha realizzato il prolungamento del sottopasso. Il nuovo ingresso da via Pace è dotato di rampa scale protetta da pensiline e di un ascensore, entrato in servizio il 5 ottobre. La bella notizia, aspettata da oltre un anno dai medesi, è arrivata proprio nel giorno del compleanno del sindaco, Luca Santambrogio, che ha ironicamente commentato: "Più che un regalo è stato un miracolo".

L’impianto era infatti stato installato e pronto all’uso da 400 giorni, ma la messa in funzione poteva avvenire solo dopo il collaudo e il conseguente nulla osta da parte dell’agenzia nazionale preposta.

Sono 29 le stazioni rinnovate

L’intervento nella stazione di Meda fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25 per cento di tutta la rete di FerrovieNord. I lavori di manutenzione straordinaria delle 29 stazioni, già completati in 8 stazioni e avviati in altre 5, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro e si concluderanno nel 2024. Le linee guida approvate da Regione Lombardia forniscono indicazioni in particolare su: coperture, facciate, serramenti, sale d'attesa, sottopassi pedonali/rampe di accesso, pensiline, accessibilità di stazione (lve, mappe tattili) e altri locali/fabbricati collegati.

Il commento dell'assessore regionale Terzi

Rispetto all'intervento Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, dichiara:

“Rientra nel più ampio progetto di rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro ed è volto a migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle stazioni. Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo il piano di rifacimento: l’obiettivo è portare a termine gli interventi programmati nel 2024, consegnando agli utenti stazioni maggiormente accessibili, più confortevoli e sicure".

Il presidente di FerrovieNord: "Stazioni più confortevoli"

Fulvio Caradonna, presidente di FerrovieNord aggiunge:

“Grazie ai lavori di riqualificazione finanziati da Regione Lombardia offriamo ai nostri utenti stazioni più confortevoli, funzionali ed esteticamente valorizzate. Con questi interventi vogliamo rispondere positivamente alle richieste che ci arrivano dal territorio, realizzando spazi e garantendo servizi adeguati alle aspettative dei cittadini”.

Sulla rete FerrovieNord circolano 900 treni al giorno

Controllata al 100 per cento da Fnm, FerrovieNord gestisce in Lombardia 331 chilometri di rete e 124 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla rete FerrovieNord circolano 900 treni e viaggiano 200mila passeggeri al giorno. Accanto all’attività finalizzata alla circolazione dei treni, FerrovieNord si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell’attivazione di nuovi impianti e dell’assistenza ai lavori di potenziamento.