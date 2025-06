A Beatrice Maria Farina il «Premio America Giovani per il talento universitario». Giovane, 23 anni appena ma con tanto talento, voglia di mettersi sempre in gioco e quella spiccata curiosità che la porta a dare sempre il meglio di sé stessa in ambito accademico e non solo. Lo scorso anno si è laureata con 110 e lode in Scienze della Mediazione Interlinguistica e Interculturale all’Università dell’Insubria di Como e ora sta conseguendo la specialistica in Traduzioni all’Università di Torino.

Alla studentessa di lingue il premio «America Giovani per il talento universitario»

E’ grazie a quella votazione con lode che la sovicese è stata chiamata e selezionata dalla Fondazione Italia Usa per partecipare gratuitamente al Master online in «Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy». Il master si svolge sotto il patrocinio dell’Unric (United Nations regional Information Centre» e offre orientamento per l’accesso alle carriere internazionali.

Il prossimo 24 giugno volerà nella Capitale, alla Camera dei Deputati per la cerimonia di premiazione che prevede la consegna della pergamena del Premio «America Giovani per il talento universitario».

La Fondazione Italia Usa ha l’obiettivo di sostenere concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. Il Master è diretto dalla professoressa Stefania Giannini, già Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca e attuale vicedirettore generale dell’Unesco.

Beatrice è sempre con la valigia pronta a esplorare il mondo, le piace molto viaggiare, conoscere culture diverse dalle nostre per un arricchimento personale.

Ogni viaggio per lei è un valore aggiunto da inserire nel proprio bagaglio culturale e formativo, non si ferma mai, solare, allegra e sempre in movimento. In tutto questo torna a casa ogni volta che può, dalla sua amata famiglia, da papà Alberto e da mamma Giovanna, suoi fan numero uno e lei sa che la sua famiglia c’è sempre ed è un porto sicuro.

Dopo il diploma conseguito al liceo «Parini» nella sezione distaccata di Lissone ha proseguito nell’ambito linguistico.

«Quando ha aperto quella comunicazione è rimasta piacevolmente sorpresa e noi come lei. A Roma la seguiremo seppur a distanza» ha ribadito il papà Alberto. Beatrice è molto curiosa e sul futuro?

«E’ ancora indecisa ma non le dispiacerebbe andare all’estero a insegnare» ha ripreso il papà.