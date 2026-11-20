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Domenica alla Valera di Varedo atmosfera natalizia con Luci di Natale. Tra le iniziative anche la Festa dello scambio o del baratto, dove poter scambiare quello che non si usa più, per promuovere uno consumo consapevole e, nello stesso tempo un’iniziativa che unisce anche al baratto la solidarietà.

Domenica alla Valera “Luci di Natale”

Domenica 22 novembre, dalle 10 alle 19, la Valera di Varedo si prepara a entrare nel vivo dell’atmosfera festiva con “Luci di Natale”, il mercatino dedicato alle creazioni artigianali. L’evento, promosso da Nuova Varedo Shopping & Services con il patrocinio della Città di Varedo, animerà Viale Brianza e Piazza ONU per l’intera giornata. Tra le bancarelle e le proposte di street food, il programma offre un ricco calendario di intrattenimento dal vivo. Ad accompagnare i visitatori lungo le vie della festa ci saranno trampolieri, elfi, un elfo saxofonista, le esibizioni di Alain e Cinzia Dance e le note di un coro gospel. Ampio spazio è dedicato alle famiglie e ai più piccoli, che potranno assistere a uno spettacolo di magia, incontrare le mascotte di Olaf ed Elsa e divertirsi con i giochi in legno proposti dall’associazione culturale e artigiana “il Tarlo”. A rendere ancora più speciale la giornata contribuiranno l’associazione culturale “Arte Musica” e un trenino gratuito a disposizione del pubblico, in un’iniziativa realizzata anche con il supporto di ViBE Fitness Club.

Tra le iniziative anche la Festa del baratto

Domenica, 22 novembre, il quartiere della Valera entra nello spirito della settimana europea per il consumo consapevole con un mercato che sarà allestito lungo viale Brianza, dalle 10 alle 16. E’ possibile portare fino a dieci oggetti, e ciò che non verrà barattato potrà essere donato all’associazione Famiglia Umana.

Sarà ripetuta domenica 29 novembre

C’è anche una seconda data dell’iniziativa, che è promossa da privati cittadini in collaborazione con l’associazione dei commercianti, e non ha alcun colore politico. Si terrà sempre a Varedo il 29 novembre Vittorio Emanuele II, nei pressi del Municipio, con la stessa modalità.