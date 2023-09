Nella giornata di ieri, mercoledì 6 settembre, le RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) di VRV - azienda di Ornago che produce serbatoi per stoccaggio e trasporto di gas liquefatti e criogenico ed apparecchi in pressione per l'industria chimica e petrolchimica - unitamente alla FIOM CGIL di Monza e Brianza hanno indetto assemblee in tutti i turni di lavoro e un'ora di sciopero alla fine di ogni turno per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alla VRV di Ornago assemblee e sciopero di un'ora per la sicurezza sul lavoro

"Quanto è successo a Brandizzo - spiega Adriana Geppert della FIOM CGIL Brianza - non è passato inosservato nell'azienda di Ornago, dove i lavoratori hanno risposto e partecipato attivamente e numerosi alle iniziative".

L'azienda di Ornago si è impegnata molto su sicurezza e prevenzione

"VRV è un'azienda che negli ultimi anni si è molto impegnata sul tema della salute e sicurezza e della prevenzione, come anche i lavoratori - aggiunge la la Fiom Cgil in una nota. Questo impegno reciproco ha portato alla contrattazione di un premio di risultato che premia anche le segnalazioni sulla sicurezza e sui near miss (con questa espressione si indicano eventi che non causano lesioni o malattie ma che potrebbero potenzialmente produrle ndr). Le RSU, gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) ed i lavoratori nel corso delle assemblee hanno discusso e scioperato perché un'altra tragedia sul lavoro doveva e poteva essere evitata, a Brandizzo si è consumata l'ennesima disgrazia sul lavoro con la morte di 5 operai".

La Cgil "Il tema della sicurezza va affrontato nella contrattazione"