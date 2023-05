Allaccio abusivo al contatore condominiale, furbastro scoperto dalla Polizia locale

A lui il rincaro della luce ha fatto un baffo. Perché non la pagava o, meglio, il suo conto è rimasto per tempo sul groppone dei vicini di casa. Fino a mercoledì scorso quando il «trucco» è stato scoperto dalla Polizia locale di Renate.

La bollette sul gruppone dei vicini di casa

E’ successo a Renate, in un complesso abitativo di proprietà comunale: gli agenti guidati dal comandante Fabio Gazzaniga hanno notato il cavo della corrente che, dalla finestra di uno degli appartamenti al primo piano, raggiungeva il contatore condominiale. Un allacciamento chiaramente abusivo - realizzato in modo artigianale dall’inquilino furbastro incurante del danno arrecato ai dirimpettai - del quale usufruivano un cinquantenne e la mamma ultraottantenne. Mercoledì il «pezzotto» è stato staccato da un elettricista intervenuto su segnalazione dei vigili.

E nell'appartamento...

Mamma e figlio, come accertato dal sopralluogo effettuato anche alla presenza dell’assistente sociale del Comune, vivevano inoltre in condizioni igienico sanitarie precarie, tanto che per l’anziana è stato disposto il ricovero in ospedale per accertamenti.