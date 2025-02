All'Acli Giussano, uno sportello di supporto al diritto alla salute

Nuovo servizio dell'Acli in piazza Lombardi a Giussano, dal 19 febbraio: sarà attivo uno sportello per aiutare i cittadini in difficoltà ad accedere a prestazioni sanitarie specialistiche.

Dal 19 febbraio

L'Acli Giussano corre in aiuto dei cittadini in difficoltà con le prenotazioni che non rispettano i tempi previsti dalle ricette. Dal 19 febbraio, infatti, in piazza Lombardi, sarà attivo uno sportello di supporto al diritto alla salute per rivolvere i problemi con le liste per le prenotazioni che non rispettano i tempi previsti dalle ricette.

Un servizio che sarà molto utile

Il nuovo servizio, legato alla sanità, sarà molto probabilmente apprezzato e «sfruttato» dai giussanesi. Sempre più persone, infatti, si trovano in difficoltà ad accedere a prestazioni sanitarie specialistiche a causa di liste d’attesa che non rispettano i tempi previsti dalle ricette stilate dal proprio medico di base. Troppe volte le risposte che il cittadino ottiene sono che l’agenda è completa, i tempi sono lunghi o a volte bisogna appoggiarsi a strutture dislocate lontane e difficilmente raggiungibili.

Tutto ciò costringe i cittadini o a pagare di tasca loro cure e visite presso strutture private/convenzionate, o peggio ancora a rinunciare a curarsi.

Diritto alla salute

Da qui l’idea di aprire uno sportello che possa aiutare i cittadini a trovare soluzioni e risposte in tempi più brevi.

«Il diritto alla salute è sancito dalla costituzione, da leggi nazionali e regionali, non è ammissibile che i cittadini più fragili debbano subire questa intollerabile situazione - ha sottolineato il presidente Acli, Alberto Elli - Ed ecco perchè abbiamo voluto andare in aiuto ai cittadini. Presso il circolo ACLI di Giussano, sensibile da sempre ai temi della difesa dei più deboli, è già attivo uno sportello di supporto al diritto alla salute, che diventerà pienamente operativo presso la nostra sede di piazza Attilio Lombardi a partire da mercoledì 19 febbraio».

A disposizione volontari il mercoledì dalle 14.30 alle 18.30

Si potrà accedere dalle 14,30 alle 18,30 e grazie ad un gruppo di volontari presente, ricevere assistenza e supporto per avviare una richiesta, tramite Pec, all’azienda ospedaliera o istituto sanitario. Allo sportello si accederà chiamando o inviando un messaggio al numero 350 0251629 o scrivendo una email a Giussano2030@gmail.com .

Si può anche prenotare presentandosi direttamente in sede il lunedì dalle 20,45 alle 21,30. Il servizio è gratuito.