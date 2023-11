Allagamenti e degrado, raccolta firme in via degli Artigiani a Desio

Raccolta firme in via degli Artigiani a Desio: i proprietari dei capannoni, ma anche i residenti protestano per i continui allagamenti, la mancata manutenzione, i rifiuti, il degrado e la sosta selvaggia di grossi camion per giorni. "Quando piove siamo sott'acqua e ormai siamo allo stremo. Siamo stanchi di dover spendere per interventi che non toccano a noi". E si sono detti pronti a chiedere i danni. L'Amministrazione risponde e annuncia di essere pronta a intervenire.

Degrado in via degli Artigiani, l'Amministrazione risponde

“Siamo consapevoli dei problemi segnalati dai proprietari dei capannoni che sorgono lungo la strada via degli Artigiani e dai residenti del condominio all’inizio della via – spiegano il sindaco Simone Gargiulo e il vicesindaco e assessore all’Ambiente e arredo urbano, Andrea Villa – Per questo abbiamo attivato sia degli interventi urgenti nell’immediato, sia una programmazione più a lungo termine, che preveda una generale riqualificazione di tutta quella zona. Non riguarderà solamente la rimozione dei platani”.

Così evidenzia l’Amministrazione comunale in risposta alle richieste dei cittadini, che si trovano ad affrontare nuove spese e forti disagi per fronteggiare le problematiche causate dalle forti piogge.

La spiegazione di sindaco e vicesindaco

Prosegue il primo cittadino, rispondendo ai proprietari dei capannoni e ai residenti di via degli Artigiani:

“Gran parte di questi disagi sono effetto del nubifragio che ha messo in crisi una situazione già compromessa in tutta la città, stiamo procedendo con BrianzAcque man mano che emergono le criticità ai cittadini consigliamo comunque di effettuare la manutenzione ordinaria delle grondaie e dei pluviali delle proprie abitazioni e delle attività, per favorire il corretto defluire dell’acqua, in modo da evitare allagamenti di cantine o locali sotterranei”.

Un altro problema riguarda il parcheggio non autorizzato dei mezzi pesanti sulla via degli Artigiani al di fuori degli stalli di sosta, per cui, "durante la pulizia delle strade non è possibile intervenire con cura e rimuovere tutte le foglie e le sterpaglie – continua Villa – Attiveremo ulteriori controlli puntuali da parte di Polizia Locale per presidiare capillarmente anche questo aspetto”.

Previsto un intervento urgente

“Abbiamo richiesto a Gelsia Ambiente di intervenire con urgenza – e comunque entro breve – per raccogliere foglie e ramaglie varie, oltre a mettere in ordine la via; successivamente BrianzAcque si farà carico della pulizia dei tombini per evitare tempestivi allagamenti”, aggiunge Villa. E’ anche in corso l’affidamento di ulteriori lavori per completare la rimozione di alberi e ramaglie caduti durante i nubifragi estivi sul territorio comunale, un intervento che sarà effettuato a breve. Inoltre, prevista anche una regolamentazione della sosta.

Il progetto di riqualificazione della via

Oltre ai due interventi di somma urgenza nel breve termine, nell’ambito della pianificazione triennale del Dup (Documento unico di programmazione che contiene anche la progettazione delle opere pubbliche), adottato con delibera di Giunta comunale numero 151 del 31 luglio 2023 e approvato con delibera di Consiglio comunale numero 54 del 28 settembre 2023, è prevista anche una riqualificazione complessiva del quartiere, per un importo stimato di circa 400mila euro, con una ridefinizione generale sia della viabilità interna, sia dei parterre.

“Sarà calcolata la necessità di ripiantumare con alberi adatti al luogo, che abbiano crescite idonee agli spazi esistenti, nel rispetto delle distanze tra le alberature messe a dimora e le proprietà, così come stabilito dal Codice Civile e dalla normativa in materia – prosegue l'assessore ai Lavori Pubblici, Martina Cambiaghi - Sarà anche effettuata una valutazione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche”.

La riqualificazione generale terrà in considerazione tre elementi che saranno funzionali alla risoluzione delle problematiche esistenti: a) una viabilità idonea al passaggio dei mezzi pesanti, b) corrette valutazioni agronomiche per la piantumazione di nuove piante, che dovranno avere uno sviluppo di crescita consono agli spazi e con la dovuta distanza dalle proprietà private, c) attenzione alla raccolta delle acque meteoriche con idonei sistemi di drenaggio e scolo, soprattutto in funzione delle ‘bombe d’acqua’ che hanno caratterizzato le ultime estati.