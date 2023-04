Allagamenti in via del Salaino: modifiche al progetto. L'intervento sarà più a sud

Confermato il progetto di regimazione delle acque meteoriche in via del Salaino a Oreno, frazione di Vimercate ma sarà realizzato più a sud sempre lungo via del Salaino dopo il tratto sterrato di via della Roveda.

Allagamenti in via del Salaino: cambiamenti nel progetto

È questa la decisione presa dalla Giunta Comunale che, nella seduta di venerdì 14 aprile, ha revocato la precedente delibera che prevedeva la realizzazione della vasca di regimazione tra via del Salaino, via Archimede e via Euclide. L’intervento previsto eliminerà il problema degli allagamenti causati dalle forti piogge improvvise che rendono impraticabile ai veicoli la via del Salaino.

Le motivazioni

La decisione di spostare la nuova area più a sud è dettata sia dalla più ampia disponibilità di terreno agricolo

rispetto al precedente progetto sia dai risparmi dal punto di vista economico del progetto in quanto sarà possibile sfruttare aree già morfologicamente ribassate rispetto al piano stradale e quindi più facilmente adattabili al progetto.

Resta in capo a Brianzacque la realizzazione dell’intervento, che ha condiviso la decisione della Giunta confermato che le aree individuate sono sufficienti ad accumulare il volume necessario per la gestione delle acque meteoriche.

Intervento di primaria importanza

“La realizzazione di questo intervento in una zona più a sud rispetto a quella inizialmente prevista

rappresenta un’opera di primaria importanza per la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia

dell’ambiente” ha dichiarato Sergio Frigerio assessore alla cura della Città. “Sappiamo infatti che il tema della difesa del territorio dai rischi idrogeologici è sempre attuale e su cui non bisogna mai abbassare la guardia, soprattutto con interventi di tipo strutturali. Un impegno che continueremo a perseguire per garantire la sicurezza dei cittadini”

(nella foto di maggio 2021 una riunione dei cittadini residenti in via del Salaino con amministratori comunali e tecnici Brianzacque sul problema allagamenti)