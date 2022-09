All'alba in pantaloncini e maglietta per la Ueicap ran

Torna e fa registrare il solito successo. Erano centinaia le persone che questa mattina, sabato 10 settembre, all'alba hanno sfidato il sonno e un po' di freddo prendendo parte alla nuova edizione della Ueicap ran, corsa non competitiva lungo un percorso di 6 chilometri, organizzata come da tradizione a Vimercate da "De ran clab".

Colazione per tutti

Un atteso ritorno dopo lo stop imposto dalla pandemia. Perfetta l'organizzazione del presidente di De Ran clab Marco Brambilla e delle decine di volontari presenti lungo il percorso e alla partenza/traguardo in piazza Roma. Per tutti i partecipanti una maglietta e all'arrivo l'immancabile colazione con cornetti, bomboloni e panini al prosciutto.

I vincitori e... l'ultima classificata

Rispettata anche la tradizione per quanto riguarda i vincitori. Primo assoluto, come nella precedente edizione, Pietro Bertani, di Arcore, con un tempo di poco superiore ai 20 minuti. Tra le donne ha trionfato, altra conferma, Alessia Colnaghi. Ambitissimo anche l'ultimo posto, che assicurava in premio una coppa insaccata, andato ad Alice Cavalleri.

A Pietro Bertani in omaggio anche un abbonamento annuale all'edizione digitale sfogliabile del Giornale di Vimercate assegnato al primo transitato al "Gran premio della montagna" in piazza Marconi.

Presenti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale e per le premiazioni, la vicesindaco e assessore alla Promozione della pratica sportiva, Mariasole Mascia, e il consigliere comunale Mattia Frigerio.

