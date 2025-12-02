Allarme bomba nel parcheggio, intervengono anche gli artificieri

Attimi di tensione a agitazione quelli vissuti nella serata di ieri, lunedì 1 dicembre, a Villasanta, dove è scattato l’allarme bomba per via di due pacchi sospetti rinvenuti in un parcheggio e poi fatti esaminare dagli artificieri.

Allarme bomba nel parcheggio

L’allerta è scattata intorno alle 18 in un area isolata del parcheggio del Centro commerciale “Il Gigante”. A rinvenire i pacchi sospetti sono stati gli agenti della Polizia locale durante un normale pattugliamento serale del territorio. Gli agenti hanno immediatamente attivato il protocollo di sicurezza previsto in caso di ritrovamento di quelli che, a prima vista, potevano essere dei sospetti ordigni. Sul posto sono così arrivati i Carabinieri della stazione cittadina e del Nucleo radiomobile di Monza che, insieme agli uomini della Locale e agli operatori del servizio di sicurezza del Centro commerciale, hanno transennato l’area.

L’intervento degli artificieri

A destare la preoccupazione delle Forze dell’ordine è stata principalmente la conformazione dei due pacchi, ovvero dei dispositivi elettrici avvolti nel cellophane con dei cavi alle estremità e adagiati accanto ad alcune macchine parcheggiate. La zona, come detto, è stata quindi immediatamente delimitata e interdetta al pubblico per ragioni di sicurezza fino all’arrivo degli artificieri, allertati per verificare la natura degli “ordigni”.

Pacchi sospetti disinnescati

I pacchi sono stati così esaminati in tutta sicurezza e senza conseguenze per nessuno dei presenti, tanto meno per la clientela del Centro commerciale. Fortunatamente i dispositivi sono risultati del tutto innocui. Non bombe, quindi, bensì con ogni probabilità batterie artigianali per la ricarica di biciclette elettriche abbandonate da qualcuno nel parcheggio. Falso allarme e lieto fine, insomma, anche se con qualche minuto di tensione. Per le Forze dell’ordine resta ora da capire come siano finiti quei dispositivi nel parcheggio, se si è trattato di uno “scherzo” di pessimo gusto o di una banale dimenticanza.