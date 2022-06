Allarme truffe a Concorezzo: segnalato un finto messo comunale. Il sindaco Mauro Capitanio mette in guardia i cittadini: "Il nostro messo comunale è dotato di cartellino".

Pervenute alcune segnalazioni

Un finto messo comunale a Concorezzo. E' allarme truffe in paese, dove nei giorni scorsi un finto dipendente del Comune ha cercato di intrufolarsi in alcune abitazioni con le scuse più disparate. Per evitare spiacevoli inconvenienti, il sindaco Mauro Capitanio ha voluto mettere in guardia i cittadini, pubblicando sulla propria pagina Facebook ufficiale la foto del "mitico" Nino, storico messo comunale di Concorezzo.