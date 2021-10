Allattamento materno, a Vimercate un ambulatorio dedicato sostiene le neomamme

Sostegno

In ospedale nel periodo gennaio-agosto 2021, su 742 bambini nati presso punto nascita, hanno usufruito dell’ambulatorio 683 neonati.

L’Ospedale di Vimercate da anni sostiene e promuove l’allattamento materno, considerato determinante per il benessere del bambino.

La campagna dei pediatri dell'Ospedale per l'allattamento materno

Un sostegno che quattro anni fa si è concretizzato in un ambulatorio dedicato a cui moltissime neomamme hanno fatto ricorso dopo il parto.

“Siamo convinti – spiega Marco Sala, Direttore della struttura di Pediatria in via Santi Cosma e Damiano – che l’allattamento al seno costituisca un investimento per la salute. Non a caso, a questo proposito, abbiamo dato vita quattro anni fa a un Ambulatorio dedicato al sostegno dell’allattamento al seno. In tutti questi anni abbiamo registrato un notevole apprezzamento e un significativo gradimento da parte delle neo-mamme. Dall’ottobre 2020, l’ambulatorio è aperto tutti i giorni”.

I dati

Qualche dato: nel periodo gennaio-agosto 2021, su 742 bambini nati presso punto nascita dell’Ospedale di Vimercate, hanno usufruito dell’ambulatorio 683 neonati. Le prestazioni totali sono state 1049, “perché l’obiettivo – aggiunge il primario - è accompagnare la diade mamma/bambino fino al corretto avvio dell’allattamento: può essere necessario un percorso con valutazioni ripetute del neonato”.

Sicurezza

Le visite, effettuate nei giorni successivi alla dimissione dal Nido, quando i riferimenti sanitari alternativi (Pediatra di Famiglia o Consultorio) possono risultare più difficilmente accessibili, si sono svolte presso gli ambulatori pediatrici dell’Ospedale, quindi in condizioni massima sicurezza anche nel periodo pandemico.