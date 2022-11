Alle famiglie 40mila euro per pagare le bollette

L'Amministrazione comunale di Cavenago, con l'ultima variazione di Bilancio, ha approvato lo stanziamento di un fondo di 40mila euro per l'erogazione di un contributo una tantum a favore dei nuclei famigliari che, a causa dell'incremento del costo dell'energia elettrica e del gas, si possano trovare in difficoltà.

Aiuti da 200 a 500 euro

Le famiglie potranno ricevere dai 200 (1 componente familiare) a i 500 euro (4 o più componenti). Per accedere al bando è necessario essere residenti a Cavenago, essere in possesso di una dichiarazione Isee in corso di validità con valore non superiore ai 25mila euro, essere titolari di utenze domestiche per le quali si chiede il contributo.

Domande fino al 21 dicembre

Le domande possono essere presentate da oggi, mercoledì 30 novembre, al 21 dicembre. Ulteriori informazioni e la modulistica da compilare sul sito Internet del Comune.