Alle medie di Caponago arriva la "Dada"

Si chiama Didattica per Ambienti Di Apprendimento, in breve Dada, ed è il nuovo modello organizzativo che verrà implementato nella scuola media di Caponago a partire dal prossimo anno scolastico 2025/2026.

Alle medie di Caponago arriva il "Dada"

Si tratta di un modello organizzativo, simile a quello storicamente in uso nelle scuole americane dove ogni materia ha la sua aula tematica. In tal modo dunque gli studenti non saranno costretti a rimanere in un unico spazio per tutta la giornata, ma si sposteranno di aula in aula a seconda della lezione che avranno in quell’ora.

Una novità che dunque porterà sicuramente un beneficio dal punto di vista dell'apprendimento agli studenti, come spiegato anche dalla dirigente scolastica Giovanna Maria Bonfà:

"Questo nuovo modello porterà ad un'organizzazione diversa degli spazi della nostra scuola - spiega la dirigente scolastica - Ogni aula della scuola secondaria di primo grado diventerà un'aula tematica, dedicata ad una materia specifica. Questo porterà così gli studenti a cambiare per ogni lezione l'aula, senza aver più una classe specifica. Secondo alcuni studi infatti, questo tipo di didattica che prevede uno spostamento ed un movimento, aiuterebbe l'apprendimento dei ragazzi".

A partire dunque dal prossimo mese di settembre sbarcherà questa novità, che si affiancherà così ad un modello didattico già attivo all'interno delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Caponago e Cavenago: quello del "Dada-logica".

Il "Dada-logica" alla primaria

"Il modello Dada-logica è stato molto apprezzato sia nella primaria di Caponago che in quella di Cavenago dove è stato introdotto da settembre per ampliare l’Offerta Formativa e cercare contrastare il calo delle iscrizioni - sottolinea la dirigente scolastica Giovanna Maria Bonfà - I primi riscontri che abbiamo avuto sono molto positivi e questo ci rende molto soddisfatti".

L’approccio educativo del «Dada-logica» si basa su tre pilastri: mente, cuore e movimento. L’organizzazione infatti prevede ambienti di apprendimento come laboratori strutturati e coinvolgenti per una didattica per competenze che privilegia l’osservazione, la scoperta e il learning by doing (imparare facendo). Le attività proposte sono infatti orientate a stimolare l’aiuto reciproco, lavorando su rispetto, educazione emotiva ed empatia.

"Il metodo d’insegnamento verso le nuove generazioni è cambiato molto nel corso degli anni, oltre all’aspetto didattico infatti bisogna tenere in grande considerazione anche l’aspetto emozionale. Se un bambino è felice e contento, viene volentieri a scuola e apprende meglio. Ma non apprende solo con la mente, ma con la totalità del corpo e delle emozioni", prosegue Bonfà.

Gli interventi alla struttura

La struttura scolastica caponaghese potrà inoltre contare su ambienti rinnovati sui quale la scuola nel corso degli ultimi anni ha investito fondi del Pnrr, a cui si aggiungeranno inoltre degli interventi previsti per la prossima estate di efficientamento energetico:

"Grazie ai fondi stanziati dal Pnrr, tutti gli spazi delle scuole di Caponago sono stati migliorati con l'introduzione di strumentazioni tecnologiche, arredi all'avanguardia e una innovativa aula multisensoriale con l'approccio Snoezelen - conclude Bonfà - Nel mese di giugno sarà inoltre previsto un intervento di riqualificazione energetica con il rifacimento del cappotto esterno e l'installazione di nuovi infissi".

Nel corso delle prossime settimane verranno organizzati degli «open school» riservati a genitori e alunni in procinto di iscriversi alla classe prima, per poter visionare la struttura e osservare le proposte didattiche/formative.

Novità che hanno reso molto soddisfatto ed orgoglioso il sindaco Mauro Pollastri: