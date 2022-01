Alle olimpiadi di Pechino c'è anche Tommy

Sovico

Tutti in paese fanno il tifo per lo sciatore 26enne Tommaso Sala.

Lo sciatore 26enne Tommaso Sala, per gli amici Tommy, ha conquistato il biglietto per le Olimpiadi di Pechino.

Tommy alle Olimpiadi di Pechino

Classe 1995, Tommaso Sala farà parte della squadra azzurra che volerà in Cina per la competizione a cinque cerchi.

Quella di Tommy è una convocazione strameritata, che arriva subito dopo due grandi piazzamenti: il sesto posto a Kitzbuehel e il settimo, martedì sera, sulle nevi di Schladming. Dopo i due ottimi piazzamenti in Coppa del mondo e una stagione con grande continuità, il 26enne è nella rosa degli slalomisti che cercheranno fortuna sulle nevi cinesi agli imminenti Giochi invernali.

La passione per lo sci

Mentre Pechino si prepara alle Olimpiadi invernali, in paese, a Sovico, sono tutti orgogliosi di Tommy, a partire dai suoi familiari. La passione per lo sci è una questione di famiglia da ben tre generazioni. Atleta delle Fiamme Oro, il 26enne è cresciuto prima nello Sci Club Madesimo e poi nello Sci Club Lecco. A 10 anni ha affrontato le prime gare a Madesimo conquistando negli anni il titolo di campione italiano ed europeo. Le ultime gare a punti sono sempre state un crescendo e il suo talento è stato premiato. Grande soddisfazione anche per lo Sci Club Lecco, al quale ancora oggi Tommy è legato perché spesso si allena con gli ex compagni. A Pechino sono previste misure molto rigide per evitare contagi da Covid-19: le gare si terranno senza pubblico. Atleti, accompagnatori, media e personale dell'organizzazione vivranno isolati in una bolla.

L’Italia partecipa con una squadra di 118 atleti.

