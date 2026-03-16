Alle origini degli Ordini nella Chiesa per andare all’essenziale della fede

A Seregno il primo incontro di un percorso culturale dedicato agli Ordini religiosi e cavallereschi nella storia della Chiesa.

Alle origini degli Ordini nella Chiesa

Si è svolto nei giorni scorsi, nella sede del Cisom – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, Gruppo Monza Brianza – e rientra nel percorso culturale “Gli Ordini nella Chiesa” promosso dal Cisom stesso in collaborazione con la Schola Carlo Magno di Cesano Maderno. Il percorso sarà l’occasione per conoscere le origini, i protagonisti e la santità che hanno generato gli Ordini religiosi e cavallereschi nella storia della Chiesa, con particolare attenzione alla dimensione ospitaliera e cavalleresca.

Storia, teologia e antropologia

“L’incontro ha proposto una riflessione che ha unito storia, teologia e antropologia, partendo da una domanda fondamentale: che cosa avevano davvero così a cuore quegli uomini da accettare una Regola e spendere tutta la vita per essa? – spiega Giancarlo Restivo, direttore della Schola Carlo Magno – Attraverso un percorso storico che ha attraversato i secoli, sono state ripercorse le origini degli Ordini a partire dai Padri del deserto, passando per San Benedetto e la nascita del monachesimo occidentale, fino alle grandi esperienze medievali come gli ordini mendicanti di Francesco d’Assisi e Domenico di Guzmán e gli ordini cavallereschi legati alla difesa dei pellegrini e dei luoghi santi”.

Il percorso culturale proseguirà nei prossimi mesi con altri due incontri:

16 maggio: “Vite che generano forme”

4 luglio: “La santità che genera storia”

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a cura della Schola Carlo Magno.