Trasformare la prova di evacuazione da momento di tensione a gioco intelligente.

Alle scuole Rodari e Ponti l’evacuazione si impara giocando al circo

È l’obiettivo centrato dai Volontari di Protezione Civile di Vimercate nei plessi per l’infanzia Rodari e Ponti. Dopo una breve presentazione delle attività che svolgono i Volontari di Protezione Civile, sotto un gazebo allestito come un piccolo tendone da circo, i bambini di 4 anni sono stati coinvolti in un percorso ludico a tappe.

Prima i giochi e i puzzle con i personaggi del circo: domatore, ballerina, cavallo, pagliaccio e tigre hanno aiutato i piccoli a familiarizzare con regole e sequenze. Poi il brivido finale: al grido “È scappata la tigre!” è iniziata la scenetta che simulava il pericolo. L’obiettivo dei Volontari era chiaro: associare l’evento ludico alla necessità di trovare un posto sicuro senza farsi prendere dal panico.

Missione compiuta. I bambini, coinvolti dal gioco, hanno subito seguito le indicazioni delle maestre effettuando con ordine la prova di evacuazione. Niente pianti, niente corse disordinate: solo una “parata del circo” composta e rapida verso il punto di raccolta.

Alla scoperta degli automezzi e delle regole

La mattinata si è conclusa con la visita agli automezzi in dotazione alla Protezione Civile. I piccoli hanno potuto salire sui mezzi, fare domande e scoprire le attrezzature usate dai volontari durante le emergenze.

Tante le curiosità sulle varie attrezzature per intervento idrogeologico, sui fari illuminatori e zaini di primo intervento. I bambini della Ponti hanno poi sviluppato con loro disegni quanto hanno vissuto nel gioco.

“Se a 4 anni impari che la regola ti protegge, da grande la rispetti senza paura” spiegano i Volontari. “Il circo ci ha dato i personaggi, la tigre ci ha dato la scusa per muoverci. I bambini ci hanno messo l’ordine e la velocità” e le maestre l’applicazione della procedura predisposta per l’evacuazione in sicurezza.

Un modo nuovo per fare prevenzione: niente allarmismi, solo gioco, regole chiare e tanto lavoro di squadra tra Volontari, maestre e bambini.