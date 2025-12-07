Alle “Torri Bianche” arriva la farmacia comunale

L’ultimo tassello amministrativo è stato messo. Ora incomincia la volata per l’apertura della terza farmacia comunale di Vimercate.

La nuova farmacia al Centro commerciale Torri Bianche

Il Consiglio comunale ha approvato, all’unanimità, l’affidamento all’Azienda speciale farmacie di Vimercate del servizio di gestione del terzo punto vendita. Un nuovo negozio, quindi che, come noto, aprirà all’interno del Centro commerciale Torri Bianche e che andrà ad aggiungersi a quelli di Passirano e di Ruginello.

Il sindaco: “Momento importante”

“Compiamo l’ultimo step necessario affinché i vertici delle Farmacie possono dare corso all’apertura del terzo negozio – ha spiegato in Consiglio il sindaco di Vimercate, Francesco Cereda – Un passaggio importante per consentire all’azienda di crescere ulteriormente ampliando l’offerta dei servizi in una posizione importante e strategica”.

Ecco dove aprirà la farmacia

Nello specifico la farmacia aprirà (se tutto filerà per il meglio entro la prossima primavera) nel grande negozio, ora libero, all’interno della galleria del centro commerciale, accanto alla sala giochi, adiacente allo store Mondatori.

Voto favorevole anche dalle forze di minoranza. Ora la palla passa al Cda dell’azienda, presieduto da Nunzio del Sorbo.