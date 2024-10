Parte dei parcheggi in superficie nell’area del quartiere Torri Bianche di Vimercate diventano a pagamento. Così ha deciso la scorsa settimana la Giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Cereda, che ha licenziato una delibera che fa propria la proposta avanzata dal comandante della Polizia locale Vittorio De Biasi.

Alle «Torri Bianche» parte dei parcheggi in superficie diventeranno a pagamento

La novità riguarda in particolare gli stalli di sosta, ora liberi, lungo la viabilità comunale interna. E in particolare metà dell’anello di via Torri Bianche che si sviluppa attorno alla piazza, per un totale di una quarantina di stalli a margine della corsia veicolare.

«In via Torri Bianche c’è una crescente domanda di spazi per la sosta breve - si legge nella relazione che accompagna la delibera - La sola limitazione oraria (con disco, ndr) non appare sufficiente a garantire una reale rotazione dell’utilizzo degli stalli e quindi se ne impone una fruizione a titolo oneroso».

A breve quindi il Comune procedere con l’installazione di parcometri lungo il tratto indicato. Il costo orario della sosta sarà di 50 centesimi, come previsto per le altre aree a pagamento sul territorio di Vimercate, con una fascia di gratuità tra le 12.30 e le 14.