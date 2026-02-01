Entro il 2030 si punta a rafforzare la resilienza urbana e territoriale, avviare Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, aumentare le superfici verdi

Alleanza tra Parco Grubrìa e Comuni per la transizione ecologica. Entro il 2030 si punta a rafforzare la resilienza urbana e territoriale, avviare Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, aumentare le superfici verdi

Strategia «aGREENment»

Un’Alleanza per il Clima del Parco GruBrìa al fine rafforzare la capacità di azione collettiva nella transizione ecologica. E’ il primo atto operativo di «aGREENment», la Strategia di Transizione Climatica promossa dal Parco GruBrìa (ente capofila) insieme ai Comuni di Muggiò, Nova Milanese, Paderno Dugnano e Seregno, con la collaborazione di WWF Insubria, il contributo di numerosi partner territoriali e il sostegno di Fondazione Cariplo. La strategia rappresenta una risposta pubblica, strutturata e condivisa alla crisi climatica, costruita attraverso un percorso articolato e partecipato che integra mitigazione e adattamento, forestazione urbana e mobilità sostenibile.

Sedici azioni

Il percorso «aGREENment» si articola in 16 azioni organizzate in quattro temi strategici – mitigazione, adattamento, sostenibilità dello sviluppo territoriale e capacità di autosviluppo del sistema territoriale – per un investimento di 3,13 milioni di euro, di cui oltre 1,54 milioni finanziati da Fondazione Cariplo e il restante garantito dal partenariato pubblico e dai soggetti coinvolti.

Alleanza per il Clima

Il primo atto sarà appunto l’Alleanza per il Clima del Parco GruBrìa, uno strumento aperto a istituzioni pubbliche, soggetti del terzo settore, imprese e cittadini, con l’obiettivo di ampliare progressivamente il partenariato – a partire dal coinvolgimento del Comune di Desio – e di rafforzare la capacità di azione collettiva dell’intero territorio.

Gli obiettivi entro il 2030

Entro il 2030, la Strategia punta a rafforzare la resilienza urbana e territoriale, avviare Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali, aumentare le superfici verdi, migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici e adattare spazi pubblici e scolastici agli impatti climatici, avviando al contempo una strategia di intervento sul territorio agricolo orientata alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Il sindaco di Nova Milanese

«La Strategia offre un quadro di riferimento solido per orientare le scelte future del territorio – ha evidenziato il sindaco Fabrizio Pagani – Neutralità climatica, adattamento e rigenerazione non sono obiettivi astratti, ma impegni concreti che questa Strategia rende operativi».

Il presidente del Parco Grubria

«aGREENment rappresenta un passaggio strategico per il Parco GruBrìa: