Alleanza tra pubblico e privato per la cultura: il Comune cerca sponsor

La Festa di Desio, Natale e Halloween, per promuovere la cultura il Comune cerca sponsor. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è “trasformare gli eventi culturali della città in una leva di sviluppo per il territorio e in una vetrina per le imprese locali”. Per questo promuove la ricerca di sponsorizzazioni in vista delle iniziative in programma da settembre 2026 fino all’inizio del 2027.

Stando all’Amministrazione comunale si tratta di “un’occasione per aziende, commercianti ed enti privati che desiderano posizionare il proprio brand al centro dei momenti di maggiore partecipazione della vita cittadina”. Così si è espressa in merito l’assessora al Commercio, Jenny Arienti:

“Crediamo fermamente che la valorizzazione e la vitalità della nostra città passino attraverso una solida sinergia tra istituzioni e tessuto economico locale. Questo avviso non è soltanto una chiamata alla sponsorizzazione, ma un invito a fare squadra per investire sul benessere, sull’attrattività e sulla socialità di Desio. Offriamo alle imprese l’opportunità di legare il proprio nome a momenti di grande aggregazione e gioia condivisa, dalla storica Festa di Desio fino alle magiche atmosfere delle festività natalizie, certi che il ritorno in termini di visibilità e radicamento sul territorio sarà reciproco e di grande valore”.