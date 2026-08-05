Alleanza tra pubblico e privato per la cultura: il Comune cerca sponsor

La Festa di Desio, Natale e Halloween, per promuovere la cultura il Comune cerca sponsor. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è “trasformare gli eventi culturali della città in una leva di sviluppo per il territorio e in una vetrina per le imprese locali”. Per questo promuove la ricerca di sponsorizzazioni in vista delle iniziative in programma da settembre 2026 fino all’inizio del 2027.
Festa di Desio, Halloween e Natale: una vetrina per le imprese locali
Stando all’Amministrazione comunale si tratta di “un’occasione per aziende, commercianti ed enti privati che desiderano posizionare il proprio brand al centro dei momenti di maggiore partecipazione della vita cittadina”. Così si è espressa in merito l’assessora al Commercio, Jenny Arienti:
“Crediamo fermamente che la valorizzazione e la vitalità della nostra città passino attraverso una solida sinergia tra istituzioni e tessuto economico locale. Questo avviso non è soltanto una chiamata alla sponsorizzazione, ma un invito a fare squadra per investire sul benessere, sull’attrattività e sulla socialità di Desio. Offriamo alle imprese l’opportunità di legare il proprio nome a momenti di grande aggregazione e gioia condivisa, dalla storica Festa di Desio fino alle magiche atmosfere delle festività natalizie, certi che il ritorno in termini di visibilità e radicamento sul territorio sarà reciproco e di grande valore”.
Questi gli eventi in cerca di sponsor
Tre gli appuntamenti in cerca di sponsor:
- La Festa di Desio (3, 4 e 5 ottobre 2026): tre giornate di festeggiamenti nel centro cittadino con concerti, mostre, la tradizionale “torta del cuore”, la risottata e la trippa in piazza, la corsa dei dinosauri, gli artisti madonnari e il trenino itinerante;
- Halloween (25 e 31 ottobre 2026): iniziative dedicate a bambini e famiglie, tra cui il format “Aspettando Halloween” e la suggestiva “Passeggiata con i fantasmi”;
- Desio in Fiaba / Festività Natalizie (dal 20 novembre 2026 al 10 gennaio 2027): scenografiche proiezioni e installazioni luminose a tema fiabesco, l’Albero di Natale in Piazza Conciliazione, letture animate, laboratori, concerti Gospel, spettacoli e attrazioni per tutte le età.
Fissati i termini per le imprese locali
Si parte da 500 euro,, fino a 3mila per il main sponsor. Per la Festa di Desio le imprese locali interessate si dovranno fare avanti entro il 21 settembre, per Halloween, Desio in Fiaba/Festività natalizie ci si dovrà fare avanti entro il 15 ottobre.