Allegria, musica e partecipazione: che successo lo School party

Il primo Cavenago School Party ha regalato una giornata di festa e divertimento a oltre 600 persone tra bambini, ragazzi e genitori.

Un successo lo School party organizzato dal Comitato genitori

L’evento, organizzato dal Comitato Genitori, andato in scena sabato 20 giugno presso il plesso scolastico di Cavenago Brianza, si è rivelato un autentico successo, coinvolgendo l’intera comunità in un clima di allegria, musica e partecipazione.

Un lavoro di squadra

La manifestazione è stata il risultato di un importante lavoro di squadra che ha visto impegnati numerosi genitori volontari, il Gruppo Alpini e la Protezione Civile, tutti coordinati dal direttivo del Comitato Genitori guidato dal presidente Matteo Di Stefano e composto da Julia, Chiara, Rosanna , Rosy, Sonia, Simona, Erica ed Elisa.

Fondamentale anche il contributo di tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa, tra cui studio Fumagalli, fiori di bel, Cama 52, Marlene, Gorga gomme , ncc Villa , Segreto automobili, Duesettanta, Welt kinder, I.m. Service , Perro’s auto, DeGustibus , Nuvola sport village , Tacco chic, la cantina del Rubello, Stark, Tech solar, L.e.v.o. Capital Group, Edilfenix, Galix, Green casa, New star e la consigliera Chiara Mastrogiovanni che con studio paghe M.f. ha sponsorizzato il coinvolgente dj set “Bell’Atmosfera”, tra i protagonisti della serata.A rendere ancora più speciale l’evento è stato il team intrattenimento, guidato dalla direttrice artistica Elena Raimondi.

Sul palco si sono susseguiti spettacoli, esibizioni e momenti di animazione grazie al lavoro di Julia Fedeli-Gotthart, presentatrice della serata, affiancata dietro le quinte da Elena Ronchi, Gloria Sesana, Elena Carrera, Nicoletta Grillo, Nadia Sironi, Angela.

Sul fronte organizzativo, determinante il contributo del team logistica composto dall’architetto Silvia Mantegazza, Claudio Scaccabarozzi, Carmine Corrente, Daniele Villa, Michele Monticetti, Angelo Miraglia, Marco Brunetti, Luciano Di Dedda, Massimo, Manuel Brambilla, Laura, Federica e Angelo Grasso che ha curato ogni aspetto operativo dell’evento e garantito il regolare svolgimento della manifestazione.

Un contributo prezioso è arrivato anche dal team Attività (Wanda Gallone, Elisa, Erica, Simona, Gloria, Laura , Desirée, Alessandra ) che ha allestito una suggestiva mostra in palestra con i lavori realizzati dagli alunni durante l’anno scolastico e ha organizzato giochi e iniziative dedicate ai più piccoli, regalando momenti di svago e condivisione alle famiglie presenti. Instancabile anche il team Food & Drink (Cetty con il suo chiosco arcobaleno, Carmelo Sudano con il suo truck Big brother, Giusy, Rosanna, Rosa, Bruno, Chiara, Daisy , Daniela, Veronica , Alberto, Gianluca) impegnato per tutta la durata dell’evento nelle aree ristoro, punto di riferimento per centinaia di partecipanti.

Raccolta fondi per sostenere i progetti della scuola

“Questo è un evento che resterà impresso nei cuori di tutti i nostri bambini e ragazzi, molti dei quali si sono esibiti con grande partecipazione e voglia di mettersi in gioco – ha dichiarato il Comitato Genitori – Ringraziamo inoltre i professori e gli insegnanti presenti per il loro sostegno a un’iniziativa che aveva anche l’obiettivo di raccogliere fondi destinati ai progetti scolastici”.

Evento destinato a diventare un appuntamento fisso

Il successo della manifestazione ha confermato la forza della collaborazione tra famiglie, scuola, volontari e associazioni del territorio con un ringraziamento alla ASD artistica 2006 ed il Cavenago calcio presenti con un gruppo di atleti. Una giornata che ha lasciato il segno e che, grazie alla straordinaria risposta della comunità, pone già le basi per una nuova edizione del Cavenago School Party, destinata a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno scolastico.