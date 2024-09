All'evento "Ce l'abbiamo nel sangue" inaugurato il nuovo mezzo per il trasporto disabili

Un successo la terza edizione dell’evento targato Avis Meda «Ce l’abbiamo nel sangue»: domenica 22 settembre 2024 a Meda si sono svolte numerose attività all’insegna del divertimento e dell’inclusione.

Inclusione e divertimento con le auto sportive

Come per le edizioni degli scorsi anni, via Confalonieri si è riempita di splendide auto d’epoca, mentre in via Pellico sono stati esposti alcuni mezzi di soccorso, che i visitatori hanno potuto osservare da vicino. Il Cai Meda ha inoltre allestito una parete di arrampicata, disciplina in cui si sono cimentati i più coraggiosi. Le attrazioni più apprezzate della giornata sono però state sicuramente la corsa sulle macchine sportive, con la presenza di alcuni membri del Ferrari Club di Vedano al Lambro, e la corsa di go-kart, organizzata dall’associazione Wheelchair Karting. La presenza dell’associazione ha permesso anche alle persone con disabilità di poter viaggiare a bordo dei go-kart, garantendo la massima inclusione.

Inaugurato il mezzo per il trasporto disabili

Alle 14, invece, l’inaugurazione del nuovo mezzo per il trasporto disabili, acquistato grazie alla generosità di Maria Martinoli, che dopo la scomparsa del marito ha voluto aiutare l’associazione. Presenti al taglio del nastro il vicesindaco Stefania Tagliabue, l’assessore ai Servizi alla persona Mara Pellegatta e il presidente di Avis Meda Renato Nobili.

"Grazie per la generosità"

«Questo mezzo che inauguriamo oggi si aggiunge a quelli che già possediamo ed è molto apprezzato - ha affermato Nobili - Si tratta di un mezzo speciale perché è uno dei pochi che ci è stato donato interamente da una persona di Meda, perciò ringraziamo di cuore la signora Maria per la sua generosità».

«Vorrei ringraziare Avis Meda e tutti coloro che hanno dato una mano per organizzare questa bellissima giornata - ha affermato il vicesindaco Tagliabue - Il lavoro di voi volontari è fondamentale e apprezzato da tutti».

Lo stand e le attività proposte dalla Polizia di Stato

Presente anche la Polizia di Stato con stand della Polizia Scientifica, Polizia Stradale e Polizia Ferroviaria. La Polizia di Stato in particolare ha allestito una scena del crimine e la Polizia Scientifica ha illustrato ai ragazzi presenti le attività di repertazione delle tracce del reato, oltre che di rilievo delle impronte digitali.

La Polizia Stradale della Sezione di Monza ha invece allestito un percorso con segnali stradali che i bambini hanno potuto percorre a bordo di biciclette, facendo esperienza diretta di come vivere in sicurezza l’ambiente della strada.

Anche la Polizia Ferroviaria della stazione ferroviaria di Monzaha messo a disposizione uno stand dove ha illustrato i segnali di sicurezza dell’ambiente ferroviario, oltre che, attraverso la proiezione di video, ha illustrato i comportamenti pericolosi, sia all’interno della stazione ferroviaria sia negli attraversamenti presso i passaggi a livello, che non devono essere tenuti dagli utenti.

Inoltre, tutti gli intervenuti hanno potuto entrare e sedersi a bordo di auto storiche della Polizia di Stato, messe a disposizione dell’Autocentro di Milano, come l’Alfa Romeo F12 e l’Alfa Romeo 75; nonché, l’ambulanza storica e l’Iveco Daily specializzato per i servizi di ordine pubblico, messi a disposizione dal Terzo Reparto Mobile di Milano. Infine, non è mancata anche la possibilità di salire a bordo della recente auto Tonale, utilizzata per il controllo del territorio in servizio di Volante.