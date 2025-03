Allieva della scuola militare Teulié, domani il giuramento in Duomo. Rebecca Picariello, 17enne di Varedo desidera intraprendere la carriera in Aeronautica

Il giuramento dell'allieva Rebecca Picariello

Rebecca Picariello ha 17 anni ed è un'allieva della Scuola Militare Teulié. Domani, sabato 22 marzo, presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana durante la cerimonia in piazza Duomo a Milano. E' cresciuta a Varedo insieme alla madre, il padre e il fratello minore e prima di entrare a far parte della Teulié frequentava il Liceo Scientifico Iris Versari di Cesano Maderno. Le sue passioni più grandi sono viaggiare e giocare a basket. La giovane si racconta in un'intervista alla vigilia del giuramento.

Come hai scoperto questa opportunità e cosa ti ha convinto a fare il concorso?

Mia madre mi ha parlato di questa scuola. Grazie all’ incoraggiamento, al sostegno dei miei genitori e la voglia di mettermi in gioco, ho voluto tentare il concorso. Il concorso che è stato indetto per il prossimo anno scolastico è un’opportunità sicuramente da non perdere per chi come me ha deciso di intraprendere questa strada.

Quali sono state le prove più difficili per te e come le hai affrontate?

La prova che mi preoccupava di più perché per me più difficile, era la prova fisica, in particolare la corsa dei 1000 mt. Per riuscire ad affrontarla nel migliore dei modi, mi sono allenata costantemente per 4 settimane prima della prova. Attualmente è in atto il bando per l’ammissione al prossimo corso delle Scuole Militari, un passaggio fondamentale per chi desidera intraprendere questa carriera.

Come cambia la vita di un ragazzo o una ragazza appena entra in una scuola militare?

La vita di una ragazza che entra in una scuola militare cambia radicalmente in quanto si viene catapultati in situazioni completamente diverse da quelle a cui si era abituati. È un mondo dove si predilige la serietà, il rigore, l’ordine. Per fortuna non mancano momenti di svago e di leggerezza.

Quali materie si studiano e come si bilancia lo studio con le attività militari e sportive?

Le materie che si studiano nei tre indirizzi della Scuola Militare Teulié sono le stesse che si studiano in una scuola civile. Bilanciare gli impegni scolastici con le attività militari e sportive non è semplice, ma dando il massimo impegno e concentrandosi su ciò che si fa, si riescono a conciliare tutti gli impegni.

Cosa ti manca di più della tua città di origine, di casa?

Sicuramente ciò che mi manca di più di casa è l’affetto dei miei genitori e i momenti che trascorrevo con i miei familiari, in particolare i vari pranzi e cene tutti insieme.

Ti vedi già proiettato in una carriera militare o stai ancora esplorando il tuo futuro?

Pensando al mio futuro, mi vedo proiettata verso la carriera militare e più nello specifico nel mondo dell’aeronautica militare.

Pensi che questa esperienza possa aiutarti anche al di fuori dell’ambito militare? In che modo?

Penso che questa scuola sia molto utile anche se non si ha intenzione di continuare con la carriera militare perché ha un impatto fortissimo sulla formazione del carattere di una persona, ti aiuta a crescere e sapersi comportare, ti insegna cosa vuol dire rispetto e educazione, lo spirito di corpo e il vivere in una comunità.

Cosa rappresenta per te prestare giuramento alla Repubblica Italiana?

Prestare giuramento alla Repubblica Italiana è per me un grande onore ed è soprattutto un grande impegno che prendo con la mia Patria.