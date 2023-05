Nuovo laboratorio all’Istituto di istruzione superiore Iris Versari di Cesano Maderno. Si chiama "Corpo e Psiche" ed è stato inaugurato nei giorni scorsi.

All'Istituto Versari un laboratorio dedicato a corpo e psiche

"È una realtà che esiste solo in questa scuola - ha precisato la dirigente scolastica Maria Grazia Di Battista - Ha destato grande interesse da parte del territorio e siamo felici di poterlo inaugurare". Presenti anche il sindaco Gianpiero Bocca, l’assessora all’Istruzione Rosanna Arnaboldi e il professore di Bioetica al San Raffaele di Milano Alfredo Anzani.

Ambiente per il Liceo delle Scienze umane

Il laboratorio Corpo e psiche, luogo di didattica e di ricerca, sarà destinato agli studenti del liceo delle Scienze umane, che lo potranno frequentare dal terzo anno in poi: "Deve essere visto come una conquista - ha spiegato la dirigente scolastica - I ragazzi devono lavorare sodo nel primo biennio per potervi accedere".

"Si sentiva proprio la mancanza di uno spazio dedicato agli studenti del liceo delle Scienze umane - dice la professoressa Elisabetta Zuccoli, una delle coordinatrici del progetto - Gli altri indirizzi dell’Istituto avevano già dei laboratori dedicati".

Uno spazio per la didattica immersiva

Il laboratorio è stato pensato nell’ottica della didattica immersiva:

"È un luogo che coniuga rigore didattico e benessere, pensato scegliendo arredi, materiali, testi e piante basandosi sulle teorie pedagogiche contemporanee - spiega la professoressa Zuccoli - È un luogo in cui gli studenti sono al centro, non c’è una cattedra e i banchi sono disposti in cinque isole per favorire la collaborazione, la conversazione e l’apprendimento cooperativo".

Il laboratorio Corpo e psiche è dotato di strumentazione tecnologica di ultima generazione: una grande lavagna Lim, quindici tablet, cinque videocamere per l’osservazione sul campo, giochi montessoriani e 170 testi (psicologici, pedagogici, antropologici e sociologici, romanzi a tema psicologico, letteratura per l’infanzia). Gli studenti, che all'inaugurazione hanno raccontato le loro esperienze, usano già il laboratorio per almeno un’ora alla settimana. Nella stanza hanno partecipato anche a undici laboratori pomeridiani con esperti del settore.