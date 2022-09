Allo Juventus club il libro su Alessandro Del Piero. Appuntamento sabato 24 settembre a Limbiate con l'autore, Alberto Galimberti, docente e giornalista

Allo Juventus club il libro su Alessandro Del Piero

Un incontro per rivivere le glorie bianconere, ripercorrendo la sfolgorante carriera del capitano Alessandro Del Piero. Sarà presentato sabato 24 settembre alle 18,30 nella sede dello Juventus club di Limbiate, in via Indipendenza 1, il libro "Alessandro Del Piero. L'ultimo atto di un campione infinito". Interverrà l'autore, Alberto Galimberti, giornalista e docente duniversitario. Si tratta di un ritratto umano e sportivo dell’ex capitano della Juventus, a 10 anni di distanza dal celebre addio alla Vecchia Signora. Quel giro di campo struggente e a partita in corso, nato spontaneamente, è la chiave narrativa usata per descrivere vittorie e sconfitte, reti ed errori, panchine e rinascite. Il libro, arricchito dalla prefazione del celebre telecronista Bruno Pizzul, è edito da DIARKOS.

"Campione esemplare, capitano fedele"

Torino. Juventus-Atalanta. 13 maggio 2012. Va in scena l'ultimo atto di Alessandro Del Piero in bianconero. Dopo diciannove anni di onorata militanza, il capitano lascia la Juventus. Gioca, segna e saluta, con un giro d'onore unico nel suo genere. Da qui è possibile riavvolgere il nastro della vicenda umana e calcistica di Pinturicchio, passandone in rassegna gli snodi cruciali. Un viaggio tra luci e ombre, trionfi e sconfitte, umilianti panchine e pesanti errori riscattati da reti decisive e prestazioni monumentali. Campione esemplare, capitano fedele, calciatore forte e fragile insieme, Del Piero ha tramutato i gol in primati, i numeri in record, ma soprattutto ha saputo stringere un legame speciale con i tifosi. Merito che vale più della vincita di coppe e campionati, che procede oltre la conquista di trofei e titoli

Questa l’anticipazione per un libro che si prospetta essere un viaggio a ritroso nella carriera dell’ex capitano juventino tra successi e sconfitte, glorie e umiliazioni, ricordando sempre quanto Alex Del Piero abbia rappresentato il volto di un calcio genuino e portatore di grandi valori, come ha ricordato Bruno Pizzul nella sua prefazione: "Alex è stato capace di promuovere i fondamentali valori educativi dello sport, troppo spesso disattesi nel mondo confuso e discutibile del calcio moderno".