Allo Sportitalia Village la partita benefica per sconfiggere l'osteosarcoma pediatrico

Allo «Sportitalia Village» di Verano Brianza va in scena la beneficenza.

A fianco di Luca Caldirola, difensore del Monza e testimonial di «Insieme per Fily», l’associazione fondata dai genitori di Filippo Finocchio, il quindicenne di Misinto morto nel 2018 per un osteosarcoma, un tumore aggressivo che parte delle cellule delle ossa.

In campo calciatori, ex calciatori, cantanti e youtuber

L’evento benefico «Facciamo gol tra le stelle» è in programma lunedì 26 maggio alle 18,30 con l’obbiettivo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca sull’osteosarcoma a sostegno della sezione pediatrica dell’Istituto dei Tumori di Milano.

A fianco di Caldirola una parata di calciatori ed ex calciatori, oltre a personaggi dello spettacolo, influencer, cantanti oltre agli interpreti del mondo arbitrale come Daniele Orsato e Simone Sozzi. Tra gli ospiti attesi in campo allo Sportitalia Village di Verano Brianza (via Dante Alighieri) ci saranno il portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, anche lui testimonial dell’associazione «Insieme per Fily», il centrocampista della Lazio, Nicolò Rovella oltre a Danilo D’Ambrosio, Marco Brescianini, Matteo Pessina, Alessandro Bianco, Daniel Maldini e Keita Balde.

Nella lista degli ex calciatori invece arriveranno a Verano Brianza Antonio Di Natale, Francesco Falchi, Dario Hubner, Nicola Ventola, Enrico Chiesa, Alfred Gomis, Felipe Sodinha e Alessandro Matri. Fra gli influencer e gli youtuber sono attesi invece fra gli altri Francesco Facchinetti e Ignazio Moser, ma ci saranno anche cantanti da Marco Masini, a Vito Shade, Moreno, Empi e Mazay.

"Facciamo gol tra le Stelle": l'incasso devoluto all'Istituto Tumori di Milano

«”Facciamo gol tra le stelle” non sarà solo una partita, ma un gesto collettivo di speranza e impegno. Un’occasione per dimostrare come il calcio e lo spettacolo possano fare la differenza nella vita di chi lotta ogni giorno contro la malattia», ha spiegato Michele Criscitiello, presidente della Folgore Caratese e ceo di Sportitalia, che ha «sposato» la causa di Caldirola e trasmetterà in diretta la partita benefica su SoloCalcio (canale 60 del digitale terrestre) per consentire anche a chi non potrà essere presente di partecipare, almeno simbolicamente, alla serata.

Il costo del biglietto sarà di 10 euro per gli adulti e 5 euro per gli under 14. L’intero incasso sarà come detto devoluto in beneficenza a favore dell’associazione «Insieme per Fily», da anni attiva al fianco dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nella ricerca sull’osteosarcoma.

«Ringrazio Luca Caldirola e lo Sportitalia Village che si sono presi carico di organizzare questo evento - spiega a Prima Monza Antonio Finocchio, presidente della Onlus, e papà di Filippo - Ritroveremo tanti amici che ci sono stati vicini in questi anni in questa partita per ricordare tutti bambini che sono le nostre “stelle” che da Lassù splendono. La nostra è una piccola associazione che sta facendo grandi cose e che insieme alla Pediatria dell’Istituto Tumori cerca di dare sostegno alla ricerca sull’osteosarcoma metastatico con un progetto in cui Milano è oggi punto di riferimento a livello nazionale. In campo ci saranno anche medici dell’Istituto Tumori e un ragazzo che ha sconfitto il cancro e un altro che sta ancora combattendo contro l’osteosarcoma e che darà il calcio d’inizio della partita».