Alloggi comunali a Vimercate: rinnovata la convenzione con Aler e nasce anche uno sportello dedicato

Il Comune di Vimercate e l’Aler hanno stipulato una convezione gestione degli alloggi di proprietà comunale rientranti nei servizi abitativi pubblici. Una convenzione della durata triennale (fino al 31/12/2025), ed eventualmente rinnovabile per altri due, che affiderà ad ALER la gestione tecnico-amministrativa degli alloggi. Gli alloggi interessati dalla convenzione sono 314.

Alloggi comunali a Vimercate: nasce uno sportello dedicato in comune

Ma la vera novità è l'attivazione di uno sportello dedicato a Spazio Città. Gli inquilini ALER avranno dunque la possibilità di recarsi allo sportello che sarà attivo una volta al mese nella giornata di mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Il primo appuntamento è fissato nella giornata di mercoledì 22 febbraio, l’appuntamento del mese di marzo e dei mesi successivi sarà comunicato prossimamente.

Con lo sportello azione più rapida per gli interventi

“Grazie a questa convenzione siamo riusciti ad attivare uno sportello dedicato presso Spazio Città che ci dà la possibilità di rispondere ad una esigenza particolarmente sentita dagli inquilini che si rivolgono ai servizi sociali o a Comune Aperto. Con lo sportello potremo attivare un’azione più rapida degli interventi e risposte più veloci ed efficienti”, commenta Maria Teresa Foà, Assessora con delega alla Cura delle Persone. “Ringrazio anche per l'importante lavoro trasversale i diversi settori comunali dei Lavori Pubblici, Servizi Sociali e Spazio Città.

I servizi affidati ad Aler

Tra i servizi affidati all’ALER ci sono la gestione dei contratti, dell’anagrafe utenza, dei canoni di locazione e servizio di bollettazione, oltre che dei solleciti e diffide di pagamento, della gestione riparto spese reversibili nonché dell’attività di gestione degli assegnatari, la revisione del canone e il subentro.

Ad Aler la manutenzione ordinaria

ALER curerà per conto del Comune la manutenzione ordinaria degli stabili, ripartendo i relativi oneri fra la proprietà e gli inquilini. In particolare il massimo spendibile per la manutenzione ordinaria degli stabili, salvo diversa autorizzazione del Comune non potrà essere superiore a 138.000 euro.

La manutenzione straordinaria sarà invece a carico del Comune di Vimercate in accordo o su proposta dell’ALER in base ai finanziamenti messi a disposizione nel bilancio comunale. Sulla stato della gestione l’ALER informerà costantemente mediante report periodici gli uffici comunali.