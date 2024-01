La Terapia Intensiva dell’Ospedale di Desio, guidata dal Direttore della SC Anestesia e Rianimazione Dottor Luca Guatteri, nello scorso weekend ha prestato assistenza a un paziente colpito da emorragia cerebrale con esito sfavorevole.

All'ospedale di Desio effettuato con successo un prelievo multi-organo e multi-tessuto

La famiglia, ha acconsentito a donare i suoi organi a favore di due pazienti bisognosi di una donazione di fegato e di rene, inoltre altri pazienti torneranno ad una vita normale grazie al dono di alcuni tessuti corporei che sostituiranno: valvole cardiache ammalorate, parti della cute di pazienti ustionati, porzioni di ossa e legamenti.

È bene sottolineare lo sforzo organizzativo dell'Ospedale di Desio e dei suoi professionisti che si sono impegnati affinché non andasse perduto il grande gesto di generosità della famiglia.

“Questa "pratica" di grande valore etico – riferisce il Direttore di Dipartimento Funzionale Area Emergenza Urgenza, Dottor Luca Guatteri - rappresenta per un presidio come quello di Desio sempre una grande sfida organizzativa a maggior ragione se tutta la parte preliminare - identificazione del possibile donatore, avvio osservazione, colloquio con la famiglia, organizzazione della sala operatoria - avviene durante un week-end in cui le risorse umane disponibili in servizio sono ovviamente contratte.”

In particolare i professionisti coinvolti in questo processo, a cui vanno i ringraziamenti da parte di Asst Brianza, sono gli infermieri del Blocco Operatorio di Desio e il C.O.P (Coordinamento

Ospedaliero Procurement Organi e Tessuti) di Desio, in particolare il dottor Facchini e del Dottor Pelucchi, ma anche le équipes del Policlinico di Milano e del San Raffaele che hanno prelevato gli organi.

I tessuti, invece sono stati prelevati dalle équipes delle Banche dei Tessuti Cardiovascolari del Monzino, del Tessuto Muscolo-Scheletrico del Pini e della Cute di Niguarda.