Un riconoscimento che lascia il segno, che commuove, che racconta ancora una volta una storia che si arricchisce di nuovi capitoli fatti di solidarietà, professionalità e, purtroppo, ancora di tanta sofferenza.

All’ospedale di Leopoli una targa per il medico che salva i bambini

Una storia che arriva da Leopoli. Città al confine ovest dell’Ucraina, diventata la seconda casa di Roberto Brambilla, medico vulnologo di Vimercate, ex consigliere comunale, che e sin dalla prima bomba russa caduta ha sposato la causa dell’Ucraina.

Mettendo al servizio le sue conoscenze e, come ama dire lui, le sue mani. Per ridare speranza alle tante persone ferite, soprattutto mutilate. E’ dei giorni scorsi, proprio nelle stesse ore in cui Leopoli veniva colpita da una pioggia devastante di bombe, la notizia che il Saint Nicholas Children Hospital ha dedicato al dottor Brambilla una targa, un gesto di profonda riconoscenza e amicizia, come del resto recita la scritta in inglese: «Con speciale gratitudine a Roberto Brambilla, il miglior amico dei bambini e dei medici ucraini, per il suo costante supporto in tempi difficili».

“Quello che mi colpisce non è la gratitudine di quel popolo che ho già provato sulla mia pelle in questi anni- ha commentato il medico di Vimercate in un post che dà conto dell’affissione della targa – Ma il fatto che l’aver aperto un reparto di medicina rigenerativa vuol dire guardare avanti. Guardare con fiducia al futuro. In una parola “resilienza”. Nel reparto è stata prevista anche un’aula per la scuola. In modo di poter offrire ai bambini, che qui possono rimanere anche per lunghi periodi, il giusto sostegno scolastico”.

Un reparto nato anche sopratutto grazie alla volontà di Roberto Brambilla, che qui ha salvato molto vite ridando speranza a famiglie disperate.