Alluvione in Emilia, Caritas in campo con i primi aiuti. Da Burago già partite brandine e coperte

In queste ore, altre attrezzature (idropulitrici, gruppi elettrogeni, aspiraliquidi, deumidificatori), ma anche prodotti per pulire le case (sgrassatori, detergenti multiuso, spugne), vengono preparati a Burago per l’invio nelle aree colpite dal disastro. La destinazione sarà decisa in accordo con la Delegazione Caritas dell’Emilia Romagna, che fa da tramite per i bisogni segnalati dalle autorità locali, in coordinamento con Caritas Italiana. Una squadra di operatori di ambrosiani partirà inoltre nel fine settimana, per supportare il lavoro del centro di coordinamento Caritas attivato a Faenza.