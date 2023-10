Alpini Cesano Maderno in festa per i 60 anni di fondazione

Grande festa per il gruppo Alpini di Cesano Maderno che ha festeggiato i suoi primi 60 anni di storia. Il ringraziamento da parte di tutta la comunità.

Spettacolo all'Excelsior

Un compleanno in grande stile per gli Alpini di Cesano Maderno, che nel fine settimana hanno celebrato la storica ricorrenza del 60esimo anniversario della fondazione. Era il 12 maggio 1963 quando un gruppo di uomini che aveva militato nel Corpo degli Alpini decise di ritrovarsi in un’associazione. Da allora è stata fatta tantissima strada e oggi sono 48 i soci del gruppo delle Penne nere di piazza Esedra.

"I festeggiati non siamo noi, ma i padri fondatori che ci hanno trasmesso grandi valori, in primis l’altruismo nei confronti della cittadinanza e la solidarietà" precisa il capogruppo Giancarlo Novati.

La festa si è aperta nella serata di venerdì 6 ottobre all’Excelsior, con l’intenso spettacolo teatrale scritto e diretto da Mimmo Sorrentino "Non si lascia nessuno indietro", con Luca Cavalieri e il coro degli Alpini di Vigevano-Mortara: la storia degli Alpini dalla fondazione del Corpo nel 1872 alla Seconda guerra mondiale, raccontata con un linguaggio epico popolare. Nel corso della serata sono stati consegnati alla cooperativa Il Seme e a Il Sorriso dell’anima i fondi raccolti in occasione della Stracada di giugno, la 34esima.

Foto 1 di 3 Cesano Maderno: festa Alpini, lo spettacolo all'Excelsior Cesano Maderno: Alpini in festa per i 60 anni Foto 2 di 3 Cesano Maderno: Alpini in festa, momento solenne in piazza Esedra Cesano Maderno: Alpini in festa per i 60 anni Foto 3 di 3 Cesano Maderno: Alpini in festa, musica in piazza Esedra Cesano Maderno: Alpini in festa per i 60 anni

Grande partecipazione domenica mattina

Momento clou della festa è stato la mattinata di ieri, domenica 8 ottobre, con il raduno in piazza Esedra, l’alzabandiera e l’omaggio floreale al monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto, la sfilata con la fanfara del centenario della sezione Ana di Milano e la Messa nella chiesa di Santo Stefano celebrata dal parroco don Stefano Gaslini. Dopo la funzione, di nuovo tutti in piazza Esedra per un momento conclusivo con un aperitivo curato dagli allievi del corso di formazione professionale di Operatore della ristorazione - Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande del Ciofs. Presenti le istituzioni civili e militari ma anche le tante associazioni cittadine da sempre vicine agli Alpini come Croce Bianca, Protezione Civile, Anpi, Carabinieri in congedo e Avieri ma anche tanti gruppi Alpini, la Protezione Civile Ana Milano e i Cinofili Ana di Varese.

"Lo spirito alpino di fare del bene è un valore apprezzato da tutta la comunità. Auguro ai nostri Alpini di portarlo avanti anche per i prossimi 60 anni – il commento del sindaco Gianpiero Bocca – I miei ringraziamenti diventano quelli della città intera, che vuole bene agli Alpini proprio per il bene che gli Alpini fanno in favore della comunità".

"Cerchiamo sempre di trasmettere solidarietà"

Grandi la commozione e l’emozione espresse non soltanto dal capogruppo Novati, ma dall'intero gruppo: