Alpini di Cavenago in festa: il gruppo ha compiuto dieci anni di attività. Grande traguardo per le Penne Nere locali, che dal 2014 a oggi sono diventate un punto di riferimento per il volontariato del paese. In tanti hanno preso parte alla festa tenutasi nel fine settimana a Palazzo Rasini.

Grande orgoglio

Dieci anni di Penne Nere. Sono giorni di grande festa per il gruppo Alpini di Cavenago, che nel fine settimana ha spento dieci candeline con una serie di iniziative andate in scena a Palazzo Rasini nel pomeriggio di sabato e culminate con un concerto del coro Monte Cervino di Gessate.

"E’ andato tutto per il meglio, è stata una bella emozione - racconta il capogruppo Romano Stucchi - In generale siamo davvero molto soddisfatti di quello che siamo riusciti a costruire nel corso di questi dieci anni".

Nato ufficialmente il 16 marzo del 2014, il gruppo è stato fondato dallo stesso Romano Stucchi e da Giovanni Pirola, primo e unico capogruppo fino alla sua scomparsa.

"iovanni è rimasto in carica fino al giugno dello scorso anno, quando purtroppo è venuto a mancare - ricorda Romano - Per tutti noi è stato un vero e proprio punto di riferimento, mentre per me un amico che non potrò mai dimenticare".

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.