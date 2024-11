Alpini di Nova Milanese in lutto per l'ex capogruppo. Dolore e sgomento per la scomparsa di Graziano Rozzoni, domani, martedì 26 novembre, alle 14,30 i funerali in Basilica a Desio

Addio a Graziano Rozzoni

Dolore e sgomento per la scomparsa di Graziano Rozzoni, per dieci anni capogruppo delle Penne nere di Nova Milanese, venuto a mancare nella serata di sabato a causa di un malore improvviso. Aveva 70 anni. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, martedì 26 novembre, in Basilica a Desio alle 14,30.

Capogruppo per dieci anni

Rozzoni abitava a Desio da decenni con la famiglia; nel 2010 il suo primo mandato alla guida degli Alpini novesi, confermato fino al 2020, anno in cui ha passato il testimone ad Alessandro Calabrese, che oggi lo ricorda con stima e affetto.

«Era una persona eccezionale, un secondo papà - ha raccontato l’attuale capogruppo - mi ha aiutato tanto ed era contento che avessi preso il suo posto alla guida del gruppo. Era proprio un Alpino vero, rigoroso, attento alle tradizioni, rispettoso dello spirito e dei valori degli Alpini».

Punto di riferimento per gli Alpini novesi

Rozzoni, iscritto agli Alpini dal 1976, era un punto di riferimento nel gruppo novese, oltre che un amico con cui passare piacevoli ore in compagnia.

«Amava stare in mezzo alle persone, fare festa, con il suo vocione era impossibile non sentirlo - ha continuato Calabrese - ci si vedeva spesso agli incontri, in occasione delle varie iniziative ed era sempre presente ad ogni adunata».

Amico "andato avanti"

Con profondo dolore, gli Alpini novesi hanno salutato l’amico «andato avanti»: