Da una parte c’è chi schiaccia troppo il piede sull’acceleratore noncurante della presenza dei piccoli alunni di scuola dell’infanzia e primaria. E dall’altra un numero di posteggi sottodimensionato alle esigenze di chi frequenta, vive o lavora lungo la strada.

Due problematiche che riguardano via Trivulzio, nel cuore di Capriano, al centro dell’incontro pubblico organizzato dall’Amministrazione comunale lunedì 3 febbraio.

Alta velocità e pochi posteggi a Capriano. La Giunta si confronta con i cittadini

Dalle 21, nella baita degli Alpini di via Monte Ortigara, sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza si confronteranno con i cittadini per definire insieme le strategie da adottare per risolvere le difficoltà legate a viabilità e stalli in frazione. Esattamente come fatto nell’aprile del 2023 a Fornaci quando si era arrivati alla condivisa decisione di installare i dossi per ridurre la velocità su via XI Febbraio o l’anno prima con il sondaggio sull’istituzione del senso unico in via Cavour, nel capoluogo.

«Non è un modo per scaricare le responsabilità sui cittadini ma per trovare soluzioni che siano il più possibile condivise» ha spiegato il primo cittadino Antonio Verbicaro.

Soluzioni che in via Trivulzio sicuramente non porteranno al senso unico di marcia che intralcerebbe il percorso del servizio di trasporto pubblico. Tornerà invece la segnaletica stradale di fronte ai plessi scolastici realizzata nel 2020 e «cancellata» con gli ultimi cantieri per la riqualificazione dell’acquedotto e la posa della fibra ottica.

L’appuntamento con l’Esecutivo Verbicaro è quindi per lunedì 3 febbraio. «Un’occasione - spiegano dal Comune - anche per raccogliere ulteriori segnalazioni».

(nella foto di copertina Via Trivulzio con la segnaletica realizzata fuori dalle scuole, oggi mancante dopo i lavori eseguiti sulla strada)