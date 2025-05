Strade «colabrodo», la lista civica Altra Bovisio Masciago accusa di «inoperosità» dell’Amministrazione comunale e ironizzando sulle condizioni di alcune vie, sta pensando di lanciare la campagna «Adotta la tua buca».

Altra Bovisio Masciago lancia «Adotta la tua buca»

«Abbiamo un avanzo libero di 3,4 milioni di euro e strade fatiscenti - ha premesso Pierangelo Guagnetti della lista civica - Il sindaco Giovanni Sartori, quando si era candidato la prima volta aveva preso l’impegno di asfaltare le strade di Bovisio Masciago ma a quanto pare non lo ha mantenuto».

Tra le vie segnalate dalla lista civica tra le più rovinate, spiccano via Garibaldi, via Pusterla, via Toti, corso Italia (strettoia), corso Milano e via Matteotti. Di quest’ultima in particolare, viste le grosse pozzanghere che rimangono lungo la ciclabile quando piove, si sollevano perplessità riguardo la capacità di assorbimento delle acque piovane dopo l’intervento per l’attuazione di un Sistema di drenaggio urbano sostenibile inaugurato nel 2023.

«Le strade sono ammalorate e quelle appena rifatte vengono triturate da interventi successivi. Non c’è cura neanche per la segnaletica, per esempio le strisce, e si perdono i parcheggi perchè non vengono neanche tracciati - ha aggiunto l’esponente della civica - C’è incuria, l’Amministrazione aveva detto che l’asfalto era una priorità, invece si sta dimostrando inoperosa».

La lista civica ha pubblicato sui propri canali di comunicazione una selezione di strade «colabrodo» ma è intenzionata a tornare sull’argomento con maggiore vigore, lanciando una provocazione. «Avvieremo la campagna “adotta la tua buca” per arrivare a creare una specie di hit parade della buca più bella» ha ironizzato Guagnetti.

Alla lista civicadi Bovisio Masciago ha replicato il sindaco Sartori: «La manutenzione ordinaria è garantita, i fondi sono stanziati. Mentre per quanto riguarda un piano di riqualificazione delle strade che ne hanno bisogno si stanno facendo delle valutazione anche in base a scenari futuri (Piano urbano di mobilità sostenibile e Pedemontana)».