Alunni a lezione di educazione civica e solidarietà dalla Croce Bianca

Circa 50 alunni delle classi 5^A e 5^D della scuola primaria King hanno visitato la sede di via Padre Boga

Circa 50 alunni delle classi 5^A e 5^D della scuola primaria King di Cesano Maderno si sono recati con i loro insegnanti nella sede di Croce Bianca Cesano Maderno, in via Padre Boga, per un pomeriggio formativo legato all’educazione civica e all’importanza della solidarietà.

Alunni a lezione dalla Croce Bianca

Due volontari hanno presentato ai ragazzi la sede e spiegato loro di cosa si occupa l’associazione, passando in rassegna i vari servizi e le attività. Inoltre, è stato illustrato ai ragazzi il numero unico dedicato alle emergenze 112: come fare per chiamare aiuto e cosa dire per attivare il mezzo di soccorso necessario tra ambulanza, Vigili del Fuoco o Forze dell’ordine.

Ma la lezione non è stata solo teorica: gli studenti hanno avuto anche la possibilità di provare a svolgere su un manichino le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco e hanno provato a prendere alcuni parametri tra cui la saturazione, mediante l’utilizzo di un saturimetro, e i battiti cardiaci, con il fonendoscopio. Informazioni che potrebbero tornare utili nel momento in cui dovessero trovarsi in una situazione di emergenza e dovessero prestare i primi soccorsi guidati al telefono da un operatore della Centrale operativa del 112.

La visita al garage delle ambulanze

I ragazzi sono stati estremamente attenti, curiosi e partecipi: hanno fatto tante domande e raccontato aneddoti di esperienze personali. Non poteva mancare la visita al garage, dove gli alunni hanno visto da vicino un’ambulanza allestita e alcuni presidi come le stecche per bloccare gli arti infortunati, le bombole d’ossigeno o l’aspiratore. Infine, è stato mostrato come funziona il defibrillatore semi automatico e il suo funzionamento.

Al termine della lezione, merenda per tutti, attestato di partecipazione e un gadget in ricordo dell’esperienza. La Croce Bianca ringrazia “tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo I, Paola Ripamonti, gli insegnanti della scuola King e tutto il gruppo formazione di Croce Bianca Cesano Maderno” con l’auspicio che “questa esperienza possa essere l’inizio di una lunga collaborazione”.