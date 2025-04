Amara "sorpresa" di Pasqua: i ladri si portano via i pluviali della scuola

Una brutta sorpresa di Pasqua per la scuola elementare di Velate: i ladri, approfittando della chiusura del plesso per le festività del periodo, si sono portati via alcuni pluviali del tetto in rame.

I ladri si portano via i pluviali della scuola

Il blitz si è verificato nei giorni scorsi. I malviventi, in particolare, si sono concentrati sul lato della scuola che affaccia su via Dante. E oltre a una porzione dei pluviali della "Renzi" hanno asportato anche quelli del tetto della palestra. Ignoti, al momento, i responsabili dell'accaduto che è stato scoperto solamente la mattina seguente.

Indagini in corso

Il furto è stato segnalato alle Forze dell'ordine che ora indagano sull'episodio. La Polizia locale sta visionando anche le immagini delle videocamere di sicurezza presenti nel circondario per provare a risalire all'identità dei malfattori. Intanto l'Amministrazione comunale, allertata dell'accaduto, ha già preso provvedimenti per riparare al danno apponendo dei teli al posto dei pluviali rubati: un accorgimento necessario vista anche la pioggia di questi giorni.