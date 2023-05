Ambiente e sostenibilità: ad Agrate va in scena il... "Prossimo festival"

Una rassegna che guarda al futuro della terra. Un titolo che è tutto un programma quello dell’edizione 2023 del Festival dell’Ambiente che si terrà ad Agrate Brianza.

"Prossimo festival"

"Prossimo Festival": questo il titolo della rassegna, che si terrà dal 9 all'11 giugno, per la cui organizzazione la Giunta comunale di Agrate si è affidata alla cooperativa "Il Visconte di Mezzago". Ieri, martedì 30 maggio, la presentazione nella sala del Consiglio comunale.

Il sindaco: "Tutti responsabili verso un futuro quanto mai prossimo"

"Un festival che affronta temi di strettissima attualità - ha tenuto a sottolineare il sindaco Simone Sironi - Questioni che hanno assunto grande rilevanza anche a seguito della modifica dell’articolo 9 della Costituzione che aggiunge che “La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni". Un festival che richiama tutti alla responsabilità verso un futuro quanto mai prossimo".

L'assessore: "Ciascuno di noi deve mettersi in gioco"

"Si tratta di una seconda edizione, ma in realtà rilancio con tante novità, a cominciare dal nome, “Prossimo festival”, che racchiude tanti significati e messaggi - ha aggiunto l’assessore alle Politiche ambientali Margherita Brambilla - La nostra Amministrazione ha sempre investito molto nelle politiche ambientali con iniziative concrete. Basti pensare agli impianti fotovoltaici, alla campagna per la rimozione dell’amianto, alle previsioni urbanistiche che puntano alla riduzione del consumo di suolo, al potenziamento dell’Oasi ecologica della vasca volano. Ora però avvertiamo il bisogno di coinvolgere i cittadini. Ognuno di noi deve mettersi in gioco cambiando il proprio stile di vita. Questo è il senso del Festival. Fondamentale anche il fatto che quattro aziende di Agrate (Stm, Technoprobe, Sofein e Agrate Brianza Smart City) credano in questa manifestazione e la finanzino".

Lavoro trasversale

Centrale il ruolo svolto dalla Consulta Politiche ambientali del Comune, guidata da Fabio Riva.

"Questa iniziativa è frutto anche del lavoro, condiviso trasversalmente da tutte le forze politiche, all’interno della consulta, con il coinvolgimento anche del Consiglio dei giovani", ha precisato Riva.

Il programma di "Prossimo festival"

Acqua, elettrificazione, rifiuti, mobilità e opere pubbliche, produzione alimentare e clima: questi i temi della rassegna che si terra all’interno del Parco Aldo Moro e che prevede incontri, dibattiti, laboratori e spettacoli teatrali .

Si incomincia venerdì 9 giugno, alle 18, con l’apertura della rassegna con le autorità cittadine e un dialogo sulla sostenibilità. A seguire i giovani del Consiglio comunale dei Ragazzi presenteranno un lavoro sempre sul tema della sostenibilità e della vivibilità (la riqualificazione del piazzale delle scuole di via Battisti, progetto di cui parliamo nell’articolo in alto, ndr). Dalle 20 incontro con un esperto di buone pratiche di orticoltura. Sabato 11, dalle 10.30, altro dibattito su ambiente e acqua; a seguire attività ludiche per i più piccoli. Nel pomeriggio, dalle 16.30, si parlerà di "Elettrificazione dei consumi e transizione energetica". A seguire una mostra guidata sui rifiuti, a cura di Cem Ambiente. Alle 21 concerto a pedali "La Repubblica delle biciclette". Domenica 11 si riprende alle 10 con lo spettacolo per bambini 2Semi pazzi". Dalle 10.30 incontro pubblico su "Pedemontana e grandi opere". Dalle 15 laboratorio sui cambiamenti climatici. Dalle 18, altro incontro, "Disobbedienza civile o vandalismo", sul tema attuale delle azione di protesta di 2Ultima generazione". Alle 21, gran finale con lo spettacolo "Come ti salvo il pianeta".