Ambulanza fa un incidente, poi si ribalta

Prima l’incidente, poi il ribaltamento sul lato: protagonista del sinistro una ambulanza in servizio

Il sinistro

L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, intorno alle 14.45, lungo la via per Binzago, a Desio. Per cause ancora in fase di accertamento, un’ambulanza sulla quale viaggiavano quattro persone (l’autista, due soccorritori e un paziente) ha avuto un sinistro, finendo poi la corsa ribaltata su un lato

L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte tre ambulanze, due automediche, i Carabinieri della Compagnia di Desio, la Polizia locale di Desio e i Vigili del fuoco con l’APS (AutoPompaSerbatoio) dal distaccamento di Desio.

GUARDA LA GALLERY (5 foto) ← →

Cinque le persone coinvolte nel sinistro (due donne di 33 anni, due uomini di 55 e una donna di 58), tre dei quali poi sono state portate in codice giallo agli ospedali San Gerardo di Monza, San Raffaele e Niguarda