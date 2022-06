Ambulatori cardio-oncologici a Desio e a Vimercate

Ambulatori cardio-oncologici negli ospedali di Vimercate e di Desio.

Il servizio è stato avviato ai primi di maggio al Pio XI di Desio e, da qualche giorno, anche in via Santi Cosma e Damiano, a Vimercate: in entrambi i casi grazie alla collaborazione fra le strutture di Cardiologia e Oncologia.

"Necessario un monitoraggio sistematico"

"Numerosi farmaci oncologici, indispensabili per il trattamento del malato con patologia neoplastica hanno, come noto, qualche effetto collaterale a livello cardio-vascolare - spiega il dottor Felice Achilli, direttore della Cardiologia di Desio - Di qui la necessità di un monitoraggio sistematico della funzione cardiaca e delle problematiche cardio-vascolari vissute dal paziente, per accertare gli eventuali effetti tossici e mettere in campo gli interventi necessari”.

"Analoghi fattori di rischio"

"In ambito cardiologico e oncologico spesso si condividono analoghi fattori di rischio e si evidenziano alcune correlazioni - aggiunge il dottor Antonio Cirò, primario della Cardiologia di Vimercate - Si è riscontrato, ad esempio, che la popolazione femminile con fibrillazione atriale, in poco meno del 20% dei casi può sviluppare il cancro della mammella”.

I rischi

Il nuovo ambulatorio deve occuparsi anche della gestione della terapia anti-trombotica.

“I malati oncologici - sottolinea ancora Achilli - sono malati molto complessi: possono registrare anche un elevato rischio trombo-embolico ed emorragico”.

Servizio attivo un giorno alla settimana

Per il momento il servizio di cardio-oncologia è attivo un giorno alla settimana: i pazienti seguiti sono quelli già in trattamento presso il day hospital oncologico e la struttura di oncologia medica dei due ospedali di ASST Brianza: primario Rossella Calori, responsabile a Desio Paola Pozzi.

A coordinare l’ambulatorio al Pio XI le cardiologhe Caterina De Carlini e Antonella Loffreno; a Vimercate è, invece, presieduto da Annalisa Del Duca.