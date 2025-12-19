Le prestazioni sono erogabili all'interno del Sistema sanitario nazionale e prenotabili attraverso il Cup

All’ospedale Pio XI di Desio sono stati attivati i nuovi ambulatori di Reumatologia. Ne dà notizia Asst Brianza, impegnata nell’ambizioso progetto di costituzione della Unit Allergo-Immuno-Reumatologica per assistere in tutto il suo percorso il paziente con disturbi del sistema immunitario o con patologie reumatologiche.

Ambulatori di Reumatologia all’ospedale Pio XI

Il presidio ospedaliero di Desio amplia quindi l’offerta specialistica in una disciplina estremamente richiesta e di altissima rilevanza clinica. Con questa acquisizione l’Asst Brianza offre alla popolazione “un punto di pregio specialistico, dagli ambulatori di base al più alto livello assistenziale e terapeutico”. Le prestazioni degli ambulatori, aperti per le visite reumatologiche e per l’osteoporosi, sono erogabili all’interno del Sistema sanitario nazionale e prenotabili attraverso il Cup.

L’attività reumatologica è affidata alla dottoressa Rizzo

L’attività reumatologica è affidata alla dottoressa Giulia Rizzo. Specialista in Reumatologia, ha conseguito specializzazione con lode con attività di ricerca dedicata ai biomarcatori di risposta terapeutica nel lupus eritematoso sistemico. Durante la scuola di specializzazione la professionista ha maturato esperienza clinica in ambito ambulatoriale, di reparto e Day Hospital e in precedenza ha lavorato in diversi contesti ospedalieri ed extra-ospedalieri, inclusi reparti di Medicina interna, Covid e Continuità assistenziale.

La risposta ai bisogni della cittadinanza

Il dottor Paolo Mascagni, direttore della struttura complessa Medicina del lavoro, Igiene e Tossicologia industriale e ambientale di Asst Brianza, a cui afferisce la Unit, ha espresso la propria soddisfazione “per l’apertura dei nuovi ambulatori e per l’arrivo della dottoressa Rizzo”. Un risultato reso possibile anche grazie al sostegno della direzione generale, che ha supportato lo sviluppo del progetto in risposta ai bisogni della cittadinanza. L’obiettivo primario è quello di coniugare il servizio alla popolazione con uno elevato standard assistenziale e scientifico.